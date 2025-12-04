Asamblea realiza Sesión Solemne por la fundación de Quito, sin Pabel Muñoz

La Asamblea celebra este 4 de diciembre la Sesión Solemne por los 491 años de fundación de Quito

Afuera de la Asamblea hubo diversos actos por la fundación de Quito.

La Asamblea Nacional celebró este 4 de diciembre de 2025 la Sesión Solemne por los 491 años de fundación de Quito, pero a la ceremonia no asistió el alcalde, Pabel Muñoz.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, ingresó pasadas las 11:00 al salón y encabezó el acto protocolario sin la presencia del burgomaestre.

El año pasado, Muñoz llegó acompañado de la entonces presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, y de su esposa, en una puesta en escena que contrastó con el ambiente político que rodea las fiestas quiteñas de este 2025.

Fiestas marcadas por tensiones

Las celebraciones por los 491 años de Quito han estado atravesadas por una pugna entre el Gobierno y el Municipio. Muñoz denunció que más de 50 procesos quedaron paralizados en el Sercop, entre ellos la organización de la tradicional Serenata Quiteña.

Como respuesta, el movimiento ADN tomó la iniciativa y organizó una serenata el pasado 2 de diciembre en la Plaza Grande, al presidente Daniel Noboa. Al evento llegaron simpatizantes no solo de Quito, sino también de otras provincias como Ambato, Guayaquil y Morona Santiago.

Noboa critica a funcionarios

Durante su intervención, Noboa agradeció la asistencia y aprovechó para enviar un mensaje cargado de crítica hacia quienes, según dijo, intentaron frenar la actividad.

“La celebración se da a pesar de que ciertos malos funcionarios trataron de parar esto, de cortar esta conexión entre el pueblo y el Gobierno”, afirmó.

Luego agregó: “A esos funcionarios que no les da la gana de respetar a Quito pronto se irán y ustedes mismos podrán escoger una mejor autoridad”.

Mientras que, en días pasados, Muñoz aseguró que sí invitó a Dabiel Noboa a la Sesión Solemne prevista para el 6 de diciembre.

