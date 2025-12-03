Concesión de la Ruta Viva: inversión privada llegaría recién en 2027

El objetivo es delegar la administración de la Ruta Viva a un privado

La Ruta Viva conecta Quito con el aeropuerto Mariscal Sucre y el valle de Tumbaco.

El proyecto para la concesión a una empresa privada de la Ruta Viva, vía que conecta Quito con el aeropuerto Mariscal Sucre y el valle de Tumbaco, deberá esperar al menos un año más. Así lo confirmó el alcalde, Pabel Muñoz, durante la inauguración de la ampliación de la terminal aérea, donde explicó que el proceso avanza, pero con retrasos inevitables.

Según Muñoz, la empresa privada interesada está concluyendo los estudios de prefactibilidad y de ampliación del tramo entre Puembo y Oyambarillo.

Una vez que esa etapa termine, será el Municipio el que deba estructurar el modelo económico para una eventual gestión delegada.

La previsión del alcalde es que el proyecto completo llegue al Concejo Metropolitano recién en el último trimestre de 2026, momento en el que los ediles decidirán si aprueban o no la concesión. “Claramente deberíamos hacer eso”, dijo sobre la necesidad de delegar la administración.

Intervenciones menores en la Ruta Viva

Mientras tanto, la Ruta Viva recibe intervenciones parciales. Muñoz aseguró que el Municipio, a través de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas, ha trabajado en la recuperación de tramos deteriorados y en mejoras de seguridad vial, principalmente en la señalización horizontal y vertical.

Sin embargo, una intervención integral, pendiente desde su inauguración en 2014, no se hará, al menos por parte del Municipio.

Un proceso que se extendió

En marzo pasado, el Concejo Metropolitano aprobó la declaratoria de utilidad pública del proyecto de iniciativa privada, un paso clave para continuar con el proceso. Pero recién el 15 de agosto la iniciativa fue inscrita en el Registro Oficial, requisito indispensable para que la Secretaría Técnica de Alianzas Público-Privadas (APP) del Gobierno lo incluya en su portafolio y autorice el inicio de los estudios de prefactibilidad.

La demora en esa inscripción detuvo durante meses el avance del plan. En agosto, el secretario de Movilidad, Álex Pérez, explicó a EXPRESO que, mientras no constara en el portafolio de APP, la empresa proponente no estaba legalmente habilitada para iniciar los estudios.

Con la formalización lista, los análisis arrancaron por la revisión de la señalización existente a lo largo de los 12 kilómetros de la vía. Pero los cuatro meses previstos para esta primera fase ya no se cumplirán en 2025 debido al tiempo perdido.

Con este escenario, la llegada de inversión privada para ampliar, operar y mantener la Ruta Viva se proyecta para 2027, siempre que el Concejo apruebe la gestión delegada cuando el expediente esté listo.

Mientras tanto, la vía continúa acumulando problemas y siniestralidad, a más de una década de su apertura.

