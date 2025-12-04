Alerta en Quito: centros de rehabilitación clandestinos con 133 personas retenidas

Quito vuelve a encender las alarmas por el funcionamiento de centros de rehabilitación clandestinos que ponen en riesgo la vida de quienes buscan ayuda. En apenas dos semanas, operativos municipales revelaron una realidad preocupante: personas retenidas contra su voluntad, maltratos físicos, hacinamiento y servicios sin ninguna supervisión sanitaria. Las autoridades intensificaron los controles y anunciaron sanciones más severas para frenar este tipo de establecimientos ilegales.

Las autoridades reportaron presuntos maltratos físicos, falta de atención médica y psicológica, hacinamiento extremo y espacios que no cumplían normas mínimas de salubridad. Esta situación refuerza la alerta sobre el crecimiento de establecimientos ilegales dedicados al tratamiento de personas con consumo problemático de alcohol y drogas.

Clausuras en el norte, sur y los valles de Quito

Gustavo Chiriboga M., supervisor metropolitano de la AMC, indicó que, según el Código Municipal, los responsables de estos centros clandestinos podrían enfrentar multas superiores a USD 3 000, además de la clausura inmediata.

En Guayllabamba, al norte de la capital, se clausuró un centro donde se investiga la muerte de un interno por una herida de arma blanca. En el sitio permanecían siete personas recluidas, cuatro de ellas ahora investigadas por su presunta responsabilidad en el hecho.

En el sector de La Jipijapa, la AMC encontró un establecimiento donde 12 hombres y 8 mujeres compartían habitaciones contiguas, sin privacidad y sin condiciones mínimas de atención. Los vecinos expresaron su preocupación, pues sospechan que el funcionamiento del centro estaría vinculado con un aumento de la delincuencia en la zona.

En San Antonio de Pichincha, se descubrió un centro con evidencias de maltrato físico y denuncias de presuntas agresiones sexuales. Allí se encontraron 70 personas recluidas en un ambiente de riesgo.

Al sur de Quito, en Santa Rosa de Chillogallo, las autoridades hallaron a un menor de edad, quien fue entregado a sus padres. En total, 19 internos presentaban signos de violencia física, supuestamente como parte del “tratamiento”.

Un centro clandestino fue clausurado por riesgos sanitarios y presuntos abusos. Son casas alquiladas para operar como centros clandestinos. Cortesía AMC

En el valle de Los Chillos, en Alangasí, se clausuró otro establecimiento donde los internos no recibían atención médica ni psicológica. Además, la cocina presentaba condiciones insalubres. En el inmueble se encontraron 16 personas, entre ellas otro menor de edad.

Cifras y sanciones por centros de rehabilitación clandestinos

Las cifras muestran un incremento preocupante. En 2024, la AMC inició 19 procesos de sanción y ejecutó 10 clausuras. En lo que va del 2025, ya se contabilizan 21 clausuras, motivadas por riesgos sanitarios, falta de permisos y denuncias de actividades ilícitas.

