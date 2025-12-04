Revolución Ciudadana afirma que "nadie es imprescindible" tras la salida de Aguiñaga

La Revolución Ciudadana sostiene que “nadie es imprescindible” y llama a quien no coincida a salir

La Revolución Ciudadana sostiene que “nadie es imprescindible” y llama a quien no coincida a salir.

El movimiento Revolución Ciudadana (RC) difundió este 4 de diciembre un comunicado en el que reafirma su identidad política y marca límites internos frente a posturas que —según la organización— no se alinean con sus principios fundacionales. El pronunciamiento insiste en que la agrupación nació para enfrentar prácticas como la partidocracia, la corrupción y el reparto del Estado, y para defender los derechos alcanzados por la ciudadanía.

En el texto, la RC señala que su proyecto se construyó para “superar 200 años de subdesarrollo” y garantizar el Buen Vivir con justicia, eficiencia y libertad. Sostiene además que su compromiso es custodiar los derechos que, asegura, han sido conquistados con esfuerzo social y ratificados en la Constitución vigente.

El comunicado también envía un mensaje directo a quienes no se sientan representados por la línea del movimiento. La organización afirma que nadie está obligado a permanecer en sus filas y que “nadie es imprescindible”, en referencia a posibles discrepancias internas.

Marcela Aguiñaga fue ministra de Estado en el gobierno de Rafael Correa. ARCHIVO: MARCELA AGUIÑAGA

El Buró Nacional advierte que la RC “jamás traicionará a sus votantes” ni pactará con sectores que considera responsables del deterioro institucional. Añade que no habrá acercamientos con actores políticos que, a su juicio, han actuado en contra de los intereses ciudadanos.

El mensaje concluye reiterando que la prioridad del movimiento es “el bien de la Patria y, siempre primero, el pueblo”, y reafirma su disposición a mantener su postura política sin concesiones.

A nuestra militancia y al país: pic.twitter.com/w0PAvXqOpk — Revolución Ciudadana (@RC5Oficial) December 4, 2025

Por su parte, Rafael Correa en un corto mensaje en su cuenta de X recalca que "Marcela ya estaba afuera hace mucho" y deja claro que la posición de él y del movimiento se direcciona a "llegó la hora del ser o no ser".

Marcela Aguiñaga se despide de la RC

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció su salida del movimiento Revolución Ciudadana a través de un video publicado en sus redes sociales la tarde de este miércoles 3 de diciembre.

El anuncio de Aguiñaga se produce días después de que el expresidente Rafael Correa advirtiera que se opondría a su reelección bajo el auspicio de la Revolución Ciudadana, luego de que la funcionaria mantuviera una reunión con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán.

"Hoy doy un paso difícil y doloroso. Y me he tomado el tiempo necesario para reflexionar en calma por el profundo respeto y cariño que le tengo al presidente Rafael Correa y por todo el camino que recorrimos juntos. Por eso, el día de hoy anuncio mi salida del movimiento Revolución Ciudadana", manifestó la prefecta.

