Aguiñaga y Tibán
Marcela Aguiñaga y Lourdes Tibán, en entrevista con EXPRESO en noviembre de 2025.Carlos Klinger / EXPRESO

El emotivo mensaje de Tibán a Aguiñaga: "Jamás a las mujeres nos pueden doblegar"

La prefecta de Cotopaxi reveló cercanía y solidaridad a su par del Guayas tras su renuncia a la Revolución Ciudadana

Fue un mensaje distinto. Lejos de la frialdad de los comunicados políticos, Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, usó sus redes sociales la noche de este 3 de diciembre para enviar un abrazo público y sorpresivamente íntimo a Marcela Aguiñaga: "#LasMujeresNoPeleamosNosApoyamos".

Las palabras emotivas de Tibán

Tras la renuncia de la funcionaria guayasense a la Revolución Ciudadana, Tibán dejó de lado las banderas partidistas para hablar desde la empatía y una resistencia femenina frente al poder.

@lourdestibanguala #LasMujeresNoPeleamosNosApoyamos ♬ sonido original - Lourdes Tibán

Con la voz por momentos quebrada, Tibán se dirigió directamente a Aguiñaga, no como autoridad, sino como compañera. Su mensaje trató la autonomía de las mujeres en la política frente a las figuras de autoridad masculinas que intentan dictar sus agendas.

"Jamás, jamás a las mujeres nos pueden doblegar porque no pensamos igual que los capataces o los mayordomos", sentenció Tibán, en lo que seguramente encajaría con la figura de Rafael Correa, expresidente del Ecuador a quien la prefecta del Guayas dedicó palabras de sentimiento al anunciar su desvinculación de la RC. 

La líder indígena desestimó que su cercanía sea una "excusa" válida para la ruptura política y animó a Aguiñaga a ver este momento no como una caída, sino como una liberación: "Creo que es tu mejor momento", le dijo. 

La invitación a la boda y una deuda pendiente

Lo que más sorprendió del video fue la revelación de un vínculo personal desconocido para la opinión pública. Tibán confesó que la relación entre ambas incluía gestos de profunda confianza, como la invitación al matrimonio de Aguiñaga, al que Tibán se excusó de asistir por motivos familiares.

Marcela Aguiñaga Lourdes Tiban
El encuentro de Aguiñaga y Tibán generó una ola de comentarios y reacciones.EXPRESO

"Yo estoy en deuda contigo", admitió Tibán, desvelando además una ayuda humanitaria silenciosa que Aguiñaga le brindó en 2023. Cuando La Maná sufría por el invierno, la prefecta del Guayas envió tres veh´ículos con contenedores para levantar el puente de Estero Hondo-Pango.

 "No sé dónde estaba el capataz cuando tú me enviaste tres viajes", reprochó Tibán, contrastando la solidaridad de Aguiñaga con la ausencia de otros líderes.

Tibán anuncia su regreso a Guayaquil: "Prepara los cangrejos"

El cierre del mensaje selló esa cercanía que trasciende la política. Lejos de marcar distancia para evitar más conflictos, Tibán prometió volver a Guayaquil, esta vez para compartir mesa con Aguiñaga y su esposo.

"Marcela, ánimos a ti, a tu esposo, que no tengo el gusto de conocerlo. Prepara nomás más cangrejos que voy a volver a visitarte", concluyó, dejando claro que la unión entre ambas prefectas se mantiene firme.

Ambas prefectas señalaron a EXPRESO el pasado 20 de noviembre que se unieron para trabajar en conjunto con la Mancomunidad para la conservación de la cuenca del río Guayas, que involucra a siete provincias, entre ellas Cotopaxi. Su agenda de medios aquel día también evidenció la clara intención de dar un mensaje de trabajo sin banderas políticas, lo que empezaría una serie de reacciones que empujaron a Aguiñaga a desvincularse de un movimiento que fundó. 

