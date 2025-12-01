"Me han castigado": Aguiñaga confirma que evalúa su salida de la Revolución Ciudadana

Tras el rechazo de Correa a su reelección, la prefecta revela que tomará un "espacio de reflexión" sobre su continuidad

La prefecta habló de su futuro político este 1 de diciembre de 2025.

Una semana después de que el expresidente Rafael Correa emitiera comentarios de rechazo hacia una eventual candidatura a reelección en Guayas de Marcela Aguiñaga, la prefecta rompió el silencio.

Declaraciones de Marcela Aguiñaga con Andrea Bernal

Este lunes 1 de diciembre, en el programa De Lunes a Lunes de Teleamazonas, Aguiñaga confesó sentir "mucha nostalgia" ante la posibilidad de dejar la organización. "He aguantado las duras y las maduras... Cuando nos persiguieron muchos, yo me quedé, yo no huí", recordó, en una clara alusión a quienes dirigieron el partido desde el exilio mientras ella enfrentaba la justicia en Ecuador.

Sobre el detonante de la ruptura —su reunión con Lourdes Tibán—, Aguiñaga se mantuvo firme en su accionar. Aseguró que conversar con la prefecta de Cotopaxi era vital para proteger la cuenca del río Guayas, pero lamentó: "dentro de mi organización se vio como una afrenta".

"Creo que me ha costado mucho, me han castigado por hacer gestión", sentenció.

¿Se va a RETO con Aquiles Álvarez?

Ante la pregunta directa de si está pensando retirarse de la RC5, la prefecta fue honesta: "Lo estoy pensando, por supuesto". Sin embargo, aclaró que no tomará decisiones con "cabeza caliente", sino desde la racionalidad.

Negó, por ahora, acercamientos con el movimiento RETO, la estructura liderada hoy por el alcalde Aquiles Álvarez: "No, no he tenido ninguna conversación con ellos".

¿Se habla con Correa?

Aguiñaga también reveló que hace meses no habla con el expresidente. Recordó el cariño y la admiración que le tiene, y recordó la frase que mencionó a este Diario meses atrás: "El Ecuador de Correa no existe más". Reconoció que a veces se puede dialogar con él y "en otras no, depende de su humor".

