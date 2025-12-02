Correa empuja a Aguiñaga hacia Noboa y Tibán: "Con nosotros no cuentes"

El líder de la RC reaccionó con ironía a la entrevista de la prefecta. Le pidió que "no reflexione nada" y se vaya

Aunque la prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga aseguró que iba a tomarse un tiempo de "reflexión" para analizar su permanencia en la Revolución Ciudadana, bastó un par de horas para que el líder del movimiento la empujara a irse, de una vez, hacia otro lado.

"No reflexiones nada, ándate con Tibán. Habla con Noboa"

Marcela Aguiñaga había defendido que la castigaban por "hacer gestión" y trabajar para todos. Correa, elevando el tono, le respondió que su eficiencia administrativa no justifica la cercanía con adversarios como Lourdes Tibán o el gobierno de Daniel Noboa. "Marcela: No reflexiones NADA", escribió Correa, instándola a irse. "Eres una mujer muy valiosa. Pero con nosotros no cuentes: más vale un gramo de principios que toneladas de trabajo".

"Eres demasiado importante y sabia para la actual RC5. Anda nomás a dialogar con Noboa, nosotros NO lo haremos. No te preocupes. Lourdes Tibán ofreció auspiciarte para la reelección", añadió el expresidente del Ecuador.

Marcela:

— Rafael Correa (@MashiRafael) December 2, 2025

¿Le quita méritos a las seccionales del 2023?

Si Aguiñaga sentía "nostalgia" por dejar el partido, Correa respondió con ironía y apuntó al capital político. En su entrevista con Andrea Bernal, Aguiñaga recordó que bajo su presidencia el movimiento logró "9 prefectos, 50 alcaldes y romper la hegemonía del Partido Social Cristiano".

Correa reaccionó burlándose de que esos logros fueran mérito de ella y no de la marca partidista: "...Y yo que pensaba que los 9 prefectos, más de 50 alcaldes... habían sido gracias a la Revolución Ciudadana. ¡Qué tonto que soy!", citó en evidente desacuerdo a las declaraciones de la prefecta del Guayas.

La sentencia del líder de la RC5 empuja a Aguiñaga hacia los brazos de quienes, hasta ayer, eran la oposición. Con este intercambio, la Revolución Ciudadana perdería a uno de sus perfiles más importante en la provincia más poblada del país.

Marcela querida:

Eres demasiado importante y sabia para la actual RC5. Anda nomás a dialogar con Noboa, nosotros NO lo haremos.

No te preocupes. Lourdes Tibán ofreció auspiciarte para la reelección.

Un abrazo.

— Rafael Correa (@MashiRafael) December 2, 2025

