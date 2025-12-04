Controles masivos de tránsito en Quito: cronograma para este 4 de diciembre

Conoce el cronograma de controles viales para este 4 de diciembre

Los agentes de tránsito realizan controles en vías del norte, sur y valles de Quito.

Desde este jueves 4 de diciembre de 2025, en Quito se despliegan diversos controles viales en calles, avenidas y distintos accesos.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) inició un plan de control que contempla 86 operativos que se extenderán hasta el 7 de diciembre, en el marco de las celebraciones por la fundación de la capital.

La jornada de este 4 de diciembre incluye controles de motocicletas, alcohol, velocidad, transporte público, transporte pesado, polarizados y vehículos mal estacionados.

Las intervenciones se concentran en corredores de alto tráfico y puntos donde suelen registrarse aglomeraciones o infracciones recurrentes.

Cronograma de este 4 de diciembre

Control de motocicletas: Av. Maldonado y Siena, de 12:00 a 14:00

Control de mal estacionados: Av. Shyris y Suecia, de 11:30 a 12:30

Control de estado de embriaguez: Av. Pichincha y Velasco Ibarra, de 22:00 a 00:00

Control de polarizados: Prolongación de la Av. Simón Bolívar (Portal Shopping), de 13:30 a 15:00

Control de motocicletas: Av. De la Prensa y Carlos Emperador, de 10:00 a 12:00

Control de mal estacionados: Av. De la Prensa, de 13:30 a 15:30

Control de transporte público: Av. Galo Plaza Lasso y Rafael Ramos, 13:30 a 15:30

Control de estado de embriaguez: Av. Simón Bolívar y Ruta Viva, de 13:30 a 15:30

Control de transporte pesado: Ruta Viva, kilómetro 1, de 10:00 a 12:00

Control de límites de velocidad: Ruta Viva, kilómetro 8, 13:30 a 14:30

Controles para reducir siniestros

La AMT sostiene que el objetivo de los operativos masivos es ordenar la circulación, reducir siniestros y reforzar la seguridad tanto para quienes se movilizan en vehículo como para los peatones.

De acuerdo con la institución, se trata de un esfuerzo integral que incluye acciones en terminales terrestres y apoyo a eventos oficiales.

La recomendación de la AMT es que los conductores planifiquen los desplazamientos y que acaten las indicaciones de los agentes, además de evitar conducir bajo los efectos del alcohol y respetar las normas de tránsito.

Con el feriado y las celebraciones en curso, las autoridades esperan que el control contribuya a unas fiestas con menos incidentes y mayor seguridad en las vías.

