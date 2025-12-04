Fraude de visas: ¿cómo operaba la red criminal con tentáculos en Ecuador?

Ocho personas fueron detenidas en Ecuador como parte de una operación internacional contra una red de crimen organizado dedicada al fraude de visas y al lavado de dinero, que operaba desde varios países de la región y Estados Unidos y habría estafado a miles de ciudadanos de Centro y Sudamérica.

Según el comunicado conjunto difundido el 3 de diciembre de 2025 desde Washington, en total 19 individuos fueron arrestados en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador. La investigación señala que el esquema transnacional de fraude de visas y lavado de dinero habría engañado a miles de migrantes que buscaban trabajar legalmente en territorio estadounidense, con un perjuicio económico estimado en más de 2,5 millones de dólares.

En el caso ecuatoriano, la Unidad Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó operativos simultáneos en cinco ciudades del país, que derivaron en la detención de ocho personas y el allanamiento de dos inmuebles. De acuerdo con la información oficial, estos detenidos serían responsables de las operaciones del esquema criminal dentro de Ecuador, especialmente en lo relacionado con el crimen organizado y el lavado de activos.

¿Cómo operaba la red criminal de fraude de visas?

La red utilizaba páginas de Facebook y otros sitios web para ofrecer, de manera fraudulenta, supuesta asistencia en la obtención de visas de trabajo legales para Estados Unidos. Las víctimas eran conducidas a un proceso aparentemente legítimo, atendidas por “asesores” que, en realidad, operaban desde centros de llamadas ilegales en Medellín, Colombia. Durante el proceso, se hacían falsas promesas sobre ofertas laborales, se exigían pagos a través de transferencias bancarias internacionales y se mostraban documentos falsificados, como supuestas aprobaciones de visas y autorizaciones de empleo con sellos e insignias adulteradas de agencias del gobierno estadounidense.

Los investigadores detallan que los miembros de la organización se hacían pasar incluso por funcionarios del Gobierno de Estados Unidos en videollamadas, para dar mayor credibilidad al engaño y convencer a las víctimas de que pagaran tasas y tarifas inexistentes. El dinero, una vez recaudado, era canalizado mediante intermediarios en al menos 16 estados de EE. UU., cambiaba de manos varias veces y luego era enviado a los líderes de la organización, configurando un esquema de lavado de dinero a gran escala.

El impacto para las víctimas ha sido considerable: las autoridades han entrevistado hasta ahora a 700 personas afectadas, y existen indicios de que más de 7.000 adicionales pudieron ser captadas por el fraude. Las sumas pagadas por cada víctima oscilaron entre 50 y 90.000 dólares, y muchas de ellas incluso viajaron largas distancias hasta embajadas estadounidenses en sus países de origen para asistir a citas consulares que nunca existieron.

Las autoridades estadounidenses subrayaron que la acusación formal es, por ahora, una alegación y que todos los implicados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal. Al mismo tiempo, reiteraron que cualquier persona que sospeche haber sido víctima de este fraude puede contactar al correo FakeVisaVictim@state.gov para presentar su caso.

