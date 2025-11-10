Estados Unidos endurece permisos de residencia: obesidad y diabetes entre las causas

Fotografía de archivo que muestra al presidente estadounidense Donald Trump caminando por el jardín sur de la Casa Blanca.

El Gobierno de Estados Unidos instruyó a sus autoridades migratorias a considerar inelegibles para una visa de inmigrante a personas con problemas de salud como obesidad, diabetes o de edad avanzada, al estimar que podrían convertirse en una “carga pública” para el país, según informó el medio especializado KFF Health News.

La nueva directriz, remitida por el Departamento de Estado a embajadas y consulados, amplía la lista de condiciones médicas que podrían motivar la negativa de residencia a extranjeros.

"Se debe considerar la salud del solicitante"

Aunque las evaluaciones de salud han sido parte del proceso migratorio por décadas, esta orden subraya explícitamente que “se debe considerar la salud del solicitante” durante la decisión.

Entre las afecciones mencionadas se incluyen la obesidad —asociada a asma, apnea del sueño, hipertensión y otras complicaciones— así como la diabetes. Estas enfermedades, señala el documento, pueden requerir tratamientos prolongados y costosos.

Además, los funcionarios deberán evaluar si los solicitantes cuentan con recursos económicos suficientes para costear su atención médica sin depender del Gobierno estadounidense.

Migrantes como carga financiera

La medida revive criterios impulsados durante la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021), enfocados en evitar que migrantes se conviertan en una carga financiera. Si bien la Administración de Joe Biden (2021-2025) anuló varias de esas disposiciones, la Casa Blanca las retoma ahora dentro de su política migratoria.

La orden también pide considerar la edad del solicitante, ya que podría aumentar la probabilidad de requerir asistencia social, así como el estado de salud de familiares directos incluidos en la solicitud, como hijos o padres mayores.

¿Qué condiciones se tomarán en cuenta para negar la residencia?

Las autoridades migratorias deberán considerar:

Obesidad

Diabetes

Asma asociada a la obesidad

Apnea del sueño

Hipertensión

Edad avanzada del solicitante

Capacidad económica para costear tratamientos médicos

Estado de salud de familiares incluidos en la solicitud (hijos y padres mayores)

