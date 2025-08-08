EE. UU. hace más difícil adquirir la Green Card por relación familiar: ¿Qué pasó?

USCIS endurece requisitos para la green card por matrimonio y familia en 2025.

Los inmigrantes que buscan una green card por matrimonio o vínculos familiares deberán enfrentarse a reglas más estrictas en Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) actualizó su Manual de Políticas en agosto de 2025, endureciendo los requisitos para quienes soliciten residencia permanente basada en la familia.

Según informó el organismo federal y fue reportado por CNN, estas nuevas directrices buscan garantizar que las peticiones familiares sean legítimas, verificables y cumplan estrictamente con la ley.

“Una visa basada en la familia no otorga estatus migratorio ni protege contra la deportación”, advirtió el USCIS en su portal oficial.

Te invitamos a leer | EE.UU. multará con hasta $ 12.900 por interferir en controles de equipaje

¿Qué cambia con estas nuevas reglas del USCIS?

Las modificaciones apuntan a una revisión más rigurosa de los matrimonios y relaciones familiares, para evitar fraudes y fortalecer los controles migratorios. Esto implica:

Evaluaciones más exhaustivas de antecedentes.

Revisión detallada de la documentación presentada.

Más entrevistas presenciales obligatorias.

Posibles notificaciones de comparecencia (NTA) para deportación si se detectan irregularidades.

La política también está alineada con la orden ejecutiva 14161, que prioriza la seguridad nacional ante amenazas extranjeras, según indicó el USCIS a CNN.

Nuevas reglas para la residencia permanente por vínculos familiares: USCIS actualiza políticas migratorias en agosto de 2025 CANVA

Una green card más difícil de conseguir

Las nuevas políticas entraron en vigor a comienzos de agosto y aplican tanto a solicitudes pendientes como a las nuevas. La green card por matrimonio, una de las vías más comunes para obtener residencia legal en Estados Unidos, ahora será más difícil de conseguir si no se cumplen con los requisitos al pie de la letra.

“Estas medidas buscan proteger la integridad del sistema migratorio y mantener la seguridad de los estadounidenses”, señaló el organismo.

¿Por qué ahora? Hay más de 11 millones de casos pendientes

Este ajuste llega en un contexto de saturación del sistema migratorio: entre enero de 2024 y marzo de 2025, el USCIS acumuló más de 11 millones de casos pendientes, una cifra récord.

Expertos lo atribuyen al endurecimiento de las políticas implementadas desde la administración Trump, que incluyen entrevistas obligatorias para casi todos los solicitantes.

EE.UU. multará con hasta $ 12.900 por interferir en controles de equipaje Leer más

“La cantidad de entrevistas ha crecido tanto que los oficiales no se dan abasto, y eso retrasa todos los procesos”, explicó Vanessa Manzi, abogada de inmigración en Los Ángeles, en declaraciones a CNN.

¿Qué significa esto para los latinos que buscan emigrar?

Si estás pensando en solicitar una green card por matrimonio, prepárate para cumplir con requisitos más detallados y demostrar que tu relación es genuina. La recomendación de los abogados migratorios: asesorarte bien y tener todos los documentos listos desde el inicio.

Además, es importante recordar que una petición familiar no garantiza un estatus legal ni te exime de un posible proceso de deportación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!