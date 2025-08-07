Expreso
Estados Unidos - equipaje
La TSA ha endurecido sus controles en aeropuertos de Estados Unidos. Cualquier interferencia con el proceso de revisión, puede derivar en multas.canva

EE.UU. multará con hasta $ 12.900 por interferir en controles de equipaje

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha reforzado sus políticas de control en aeropuertos estadounidenses

Viajar a Estados Unidos ahora exige más que pasaporte y paciencia. La TSA ha endurecido sus medidas de seguridad en aeropuertos, y cualquier interferencia con los controles de equipaje puede costar caro. 

Las sanciones económicas, que aplican tanto a ciudadanos estadounidenses como a turistas internacionales, buscan disuadir conductas que alteren el flujo de revisión en zonas sensibles. Las multas pueden alcanzar los 12.900 dólares, incluso si no hay contacto físico.

¿Qué se considera 'interferencia no física'?

La TSA define este tipo de infracción como cualquier acción que impida el desarrollo normal del proceso de revisión sin necesidad de agresión directa. Entre las conductas sancionables están:

  • Negarse a adoptar la postura requerida durante el escaneo corporal.
  • Bloquear el paso de otros pasajeros en zonas de control.
  • Usar cámaras o celulares para grabar en áreas restringidas
  • Rechazar la inspección de dispositivos electrónicos como laptops o tablets.

Estas acciones, aunque parezcan menores, pueden ser interpretadas como obstrucción deliberada y derivar en sanciones económicas.

¿Cuánto pueden costar estas infracciones?

Según la sección de cumplimiento civil de la TSA, las multas se aplican caso por caso y varían según la gravedad:

  • Interferencia no física: entre $2.570 y $12.900.
  • Agresión sin lesión al personal de seguridad: hasta $12.900.
  • Agresión con lesiones: entre $12.900 y $17.062.

Estas cifras están actualizadas conforme a criterios federales y se aplican indistintamente a ciudadanos o extranjeros

¿Cómo evitar sanciones en tu próximo viaje?

La TSA recomienda seguir estas pautas para evitar multas:

  • Preparar con anticipación tus dispositivos electrónicos.
  • No grabar ni tomar fotos en zonas de revisión.
  • Mantener la postura requerida durante el escaneo.
  • Seguir estrictamente las instrucciones del personal de seguridad.
  • Evitar discusiones o interrupciones en el flujo de pasajeros.
Aeropuerto Newark Liberty

Aeropuerto Newark: Restricciones se extienden hasta finales de 2025

Leer más

Las nuevas medidas de la TSA reflejan una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que comprometa la seguridad aeroportuaria. Para los viajeros, esto implica estar informados, preparados y atentos a cada paso del proceso. 

En tiempos de vigilancia reforzada, incluso un gesto mal interpretado puede convertirse en una multa de miles de dólares.

