Ian Ziering enfrenta demanda por altercado con motociclistas ocurrido en 2023

El actor Ian Ziering presuntamente habría sido agredido por dos motociclistas que transitaban. Uno de ellos lo desmiente

El actor estadounidense de El último sharknado, Ian Ziering va a tener que revivir un incidente ocurrido en 2024, después de que uno de los afectados emitiera una demanda en su contra por presunta agresión.

El altercado ocurrido en vísperas de Fin de Año de 2023 resurge con fuerza tras la denuncia presentada por Jacob Hernández, quien en la época de los hechos tan solo tenía 20 años según People.

Hernández está acusando al actor de inflingir intencionalmente angustia emocional, procesamiento malicioso y negligencia. Esto según una denuncia presentada en Los Ángeles y recogida por el medio TMZ.

¿Cómo comenzó la confrontación según Hernández?

Durante la presentación, la víctima expuso su punto de vista sobre lo ocurrido, alegando que él y un amigo circulaban en sus mini motos entre los autos de Hollywood Blvd.

Asambleísta Viviana Veloz rendirá versión por denuncia de traición a la patria Leer más

En un determinado momento, ambos se detuvieron delante del Mercedes de Ian, esperando el momento correcto para cambiar de carril. Fue en ese instante en el que la confrontación comenzó. Ziering salió de su auto enfurecido y lo empujó con todas sus fuerzas. Lo que según el demandante le causo lesiones y daño en el vehículo.

RELACIONADAS RC5 denuncia violación de derechos humanos tras negativa de habeas corpus a Glas

Hernández reitera que en ese momento el tráfico estaba detenido y no estaba obstaculizando el flujo de tránsito, tampoco chocó el vechículo del actor. Lo que señala es que Ziering utilizó su fama para influir en las autoridades que como resultado lo arrestaron en mayo de 2024, pero sin cargos penales, ya que nunca fueron presentados por la fiscalía.

En un video publicado por TMZ se ve de forma clara como Ian verdaderamente empuja al motociclista al punto de hacerlo caer, sin embargo, tres personas ejercen fuerza sobre el actor inmediatamente, acorralándolo entre un vehículo, pero él logra escapar.

"Hernández tuvo su nombre negativamente plasmado en los medios como resultado del megáfono público que Ziering sostuvo, mintiendo por omisión en múltiples entrevistas, haciendo aparecer a Hernández como el agresor", se alegaba en los documentos presentados.

Con esto, Jacob afirma que ha sufrido "problemas de salud mental importantes", ya que supone una mancha pública para su reputación.

Ian Ziering empujando al motorizado quien presuntamente es Jacob Hernández. TMZ

Repercusiones en la salud emocional de Hernández

Jacob afirma que Ziering habló en entrevistas culpándolo y señalándolo como el agresor. Esto dejó graves secuelas en su salud emocional. Ahora sufre de ansiedad extrema, paranoia y dificultad para dormir, además de constantes ataques de pánico, especialmente cuando escucha las sirenas de patrullas policiales.

Hernández solicita una indemnización compensatoria y punitiva. Mientras que el actor de 61 años se mantiene en silencio ante el caso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!