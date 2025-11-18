Los Labubu saltan al cine: pasaron de coleccionables a estrellas de pantalla grande

Sony Pictures apuesta por los Labubu para su próxima producción, impulsado por el impacto cultural que han generado

Los Labubu se han tranformado en una sensación mundial y una moda explosiva.

Sony Pictures buscaba potencial y lo encontró en el fenómeno cultural y comercial que han generado los Labubu este 2025. Los muñecos están catalogados como "lo más caliente del año" gracias a su explosivo ascenso en redes sociales y con celebridades.

Lisa y Rosé de Blackpink, Dua Lipa, Rihanna y hasta Kim Kardashian, han sido vistas con un Labubu como accesorio de cartera, sumándole puntos al producto que hoy en día se comercializa en todas partes del mundo. La edad no es el límite y tampoco los diseños, que se ajustan en cualquier prenda, accesorio e incluso como peluche personal.

Sony, se encuentra en etapas tempranas de creación, ya que el estudio no ha revelado nombres vinculados a la dirección, guion o reparto, lo que confirma que la producción se encuentra en etapas tempranas de desarrollo.

Lo que se sabe, es que el proyecto está en marcha, sin que se confirme si se tratará de una película animada o una producción de acción real, un detalle que despierta dudas, debido a la estética del personaje: ojos grandes, cuerpo pequeño y un aspecto inquietante pero adorable que define su identidad.

Un personaje que se convirtió en fenómeno

Labubu surgió como parte de The Monsters, una colección creada por Kasing Lung que también incluye a Mokoko, Spooky, Tycoco y Zimomo. Su asociación con Pop Mart, la empresa de juguetes coleccionables que popularizó los blind-box, disparó su fama internacional.

Estas pequeñas figuras, lanzadas en series limitadas, se agotan en minutos tras su salida al mercado y suelen alcanzar precios elevados en reventa, consolidando a Labubu como un ícono dentro de la cultura pop contemporánea.

El anuncio de la película abre la puerta a nuevas posibilidades para la franquicia: desde mercancía especial y colaboraciones de diseño hasta una expansión del universo de The Monsters. No obstante, con la ausencia de detalles concretos, sigue abierta una pregunta: ¿Se respetará ese aura oscuro y a la vez adorable de los personajes?

Mientras los seguidores esperan respuestas, Sony mantiene el secreto y aún no ha revelado una posible fecha de estreno. Aun así, el anuncio inicial deja clara la apuesta de la compañía: llevar a la pantalla grande un juguete icónico, siguiendo los pasos de Warner Bros empleó con Barbie.

