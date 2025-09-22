Chucky regresa con figuras coleccionables que causan furor en redes sociales

La nueva línea de muñecos de Chucky incluye versiones icónicas y ya genera expectativa entre fans y coleccionistas.

El icónico muñeco Chucky, protagonista de la saga de terror “Child’s Play”, vuelve a ser tendencia gracias al lanzamiento de una nueva línea de figuras coleccionables que ya circula en redes sociales. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de LaBubus (Pop Mart), empresa mexicana especializada en artículos de colección, que presentó los modelos a través de una publicación en Instagram.

Las figuras, que incluyen versiones clásicas como el Chucky ensangrentado, el Chucky con cuchillo y el Good Guy original, han generado entusiasmo entre fanáticos del cine de terror y coleccionistas. La publicación superó los 46.000 likes en menos de dos semanas y fue compartida por medios como Luz Noticias, que destacaron el impacto del anuncio.

Modelos, detalles y reacción del público

La colección está compuesta por al menos cinco figuras con acabados detallados, expresiones faciales fieles a las películas y accesorios como cuchillos, martillos y ropa personalizada. Cada pieza está diseñada en vinil y se espera que estén disponibles en preventa durante octubre, coincidiendo con la temporada de Halloween.

En redes sociales, usuarios comentaron que “no pueden esperar a tenerlo”, “por fin se lanza una línea pensada para verdaderos fans”. Otros destacaron el valor emocional de los personajes, que marcaron generaciones desde los años 80.

Fans reaccionaron en redes sociales al lanzamiento de las figuras coleccionables de Chucky por Pop Mart México. Instagram: @popmart

El regreso de Chucky: nostalgia y emoción entre los fans

El anuncio de las nuevas figuras coleccionables de Chucky generó una oleada de reacciones entre los seguidores de la marca. LaBubus, conocida por sus diseños de culto, presentó esta línea como una de las más detalladas y esperadas por los fanáticos del terror y la cultura pop.

Durante años, la marca ha ofrecido figuras inspiradas en películas, series y personajes populares, consolidándose como referente en el mundo del coleccionismo.

El regreso de Chucky en formato coleccionable marca un momento único para los amantes del terror y los fanáticos del diseño en vinil. Esta nueva línea mezcla detalle y cultura pop, y promete convertirse en una de las más exitosas de la temporada.

