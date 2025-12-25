Expreso
Entidades del Municipio establecieron horarios de atención durante las festividades.Cortesía

¿Qué pasará con los servicios básicos en Quito durante el feriado de Navidad?

Entérese de cómo pagar el agua y la luz en los próximos días y qué pasará con la recolección de basura en la capital.

Si tenía pendiente pagar por el servicio de energía eléctrica y quería aprovechar el feriado de Navidad, tenga en cuenta que la Empresa Eléctrica Quito no atenderá en sus agencias en la jornada del 25 de diciembre de 2025. 

Sin embargo, usted podrá cancelar su planilla de luz el viernes 26 de diciembre en todas las oficinas, de manera regular. De todos modos, existen otras formas para hacer estos pagos, como el uso de las aplicaciones o páginas web de la institución bancaria o entidad bancaria en la cual usted tenga una cuenta disponible.

Si tiene dudas, también puede comunicarse con la Empresa Eléctrica Quito a través de su call center 136 o de su página web www.eeq.com.ec.  

Si también necesita pagar el agua potable, el 25 de diciembre no será posible en las agencias físicas, pues la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento se acogerán al feriado nacional. Las actividades se retomarán el viernes 26 de diciembre, en las siete agencias de la institución, en horarios que van de 08:00 a 18:00, dependiendo del lugar. 

Por otro lado, Emaseo informó a la comunidad que durante el feriado prestará el servicio de recolección de basura con normalidad. En ese sentido, solicitó a los ciudadanos respetar los horarios en los que pasan los camiones recolectores tanto a pie de vereda como los que trabajan con contenedores. 

MENDICIDAD EN TUMBACO

La otra cara de la Navidad en Quito: niños y familias sobreviven en las calles

Leer más

Además, pidió que la gente amarre bien sus fundas de basura, para evitar que los desperdicios se rieguen. Cumplir con ambas recomendaciones permite que los trabajadores de la empresa puedan realizar sus tareas de mejor manera y la ciudad se mantenga aseada y en orden. 

El personal de Emaseo también realizó en los últimos días tareas de hidrolavado en los espacios públicos. Esto permite mejorar su aspecto y retirar malos olores. Al respecto, la empresa pide a los quiteños cuidar de parques, escalinatas, aceras y otros sitios, evitando realizar necesidades biológicas en sitios inapropiados y colocando la basura en su lugar. 

