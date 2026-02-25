Pago de utilidades 2026: fechas clave y cómo calcular cuánto te corresponde

Las empresas privadas están obligadas a distribuir el 15 % de sus ganancias líquidas entre los trabajadores

El pago de utilidades en Ecuador, regulado por el Código de Trabajo, debe cumplirse hasta el 15 de abril.

El pago de utilidades en Ecuador es uno de los beneficios más esperados por los trabajadores cada año. Este derecho, establecido en el Código de Trabajo, garantiza que los colaboradores reciban una participación en las ganancias de las empresas privadas. El porcentaje fijado por la ley es del 15 % de las utilidades líquidas, lo que representa un respaldo económico fundamental para miles de familias ecuatorianas.

Fechas de pago

La legislación establece que las empresas privadas deben cumplir con el pago de utilidades hasta el 15 de abril de cada año. Este plazo es inamovible y su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas, conflictos legales y pérdida de confianza entre empleadores y empleados.

El Ministerio de Trabajo supervisa el cumplimiento de esta disposición y habilita canales de denuncia para aquellos trabajadores que no reciban el pago en la fecha estipulada. Gracias a este sistema de control, los colaboradores cuentan con un respaldo institucional que busca garantizar la justicia laboral y el respeto a sus derechos.

Cómo se calcula y reparte el 15 %

El cálculo de utilidades en Ecuador se realiza sobre las ganancias líquidas de la empresa, es decir, después de deducir impuestos y gastos. Una vez determinado el monto, se distribuye el 15 % entre los trabajadores en dos partes:

10 % proporcional a los días laborados: se reparte entre todos los empleados según el tiempo de servicio durante el año fiscal.

5 % según cargas familiares: se entrega considerando el número de hijos menores de edad o cónyuges que dependen económicamente del trabajador.

Por ejemplo, si una empresa obtiene $100.000 de utilidad líquida, debe destinar $15.000 a sus trabajadores. De ese monto, $10.000 se distribuyen proporcionalmente por días trabajados y $5.000 según las cargas familiares registradas. Este mecanismo asegura una distribución justa que reconoce tanto el esfuerzo individual como las responsabilidades familiares.

Cabe destacar que el derecho aplica a todos los trabajadores en relación de dependencia con empresas privadas. No reciben utilidades los accionistas, socios ni los empleados del sector público. Además, los ex-trabajadores que hayan laborado durante el año fiscal también tienen derecho a recibir el pago proporcional, aunque ya no formen parte de la nómina.

Qué pasa si no hay utilidades

Una de las dudas más frecuentes es qué ocurre cuando una empresa no genera ganancias. En cuanto a eso, no hay reparto si no existen utilidades. El derecho se activa únicamente cuando la compañía obtiene beneficios líquidos.

En estos casos, el Ministerio de Trabajo puede revisar los estados financieros para garantizar transparencia y evitar fraudes. Si un trabajador sospecha que su empleador no ha declarado utilidades pese a tenerlas, puede presentar una denuncia o solicitar una auditoría.

