¿Qué sucede si un empleador no paga el décimo cuarto sueldo a tiempo?

El décimo cuarto sueldo, también conocido como bono escolar, es un ingreso adicional que forma parte de la remuneración mínima que todo trabajador bajo relación de dependencia debe recibir en Ecuador. Este beneficio equivale al salario básico unificado vigente y se paga en marzo en la Costa y Galápagos, y en agosto en la Sierra y Amazonía.

Su objetivo es apoyar a las familias en los gastos del inicio del año lectivo, como útiles, matrículas y uniformes. Al ser un derecho protegido por ley, su omisión constituye una falta grave que vulnera la normativa laboral y puede ser sancionada con multas significativas.

Multas y sanciones para los empleadores

El incumplimiento del pago del décimo cuarto sueldo expone a las empresas a sanciones que van desde tres hasta veinte salarios básicos unificados. En 2025, esto equivalía a multas de entre 1.410 y 9.400 dólares, y para 2026 el monto se ajusta al nuevo salario básico unificado de 482 dólares.

Además de las sanciones económicas, el Ministerio de Trabajo puede ordenar medidas correctivas para garantizar que los trabajadores reciban lo que les corresponde. En casos de reincidencia, las multas pueden ser más severas y afectar la reputación de la empresa.

¿Qué hacer si no recibes el pago?

Si el décimo cuarto sueldo no se acredita en la cuenta del trabajador hasta el 15 de agosto (en Sierra y Amazonía) o el 15 de marzo (en Costa y Galápagos), existen mecanismos para exigirlo:

Revisar el Sistema Único de Trabajo (SUT): allí se puede verificar si el empleador registró el pago correctamente.

Presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo: el trámite es gratuito, no requiere abogado y puede realizarse de manera presencial o en línea.

Solicitar una inspección laboral: un técnico del Ministerio puede constatar directamente en la empresa la falta de pago.

Estos pasos garantizan que el trabajador pueda reclamar su derecho sin necesidad de procesos judiciales complejos.

