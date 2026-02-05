Cómo pedir la acumulación de décimos en Ecuador 2026: fecha límite

Los décimos son montos, fuera del sueldo, que reciben los empleados en relación de dependencia

En Ecuador, los trabajadores en relación de dependencia tienen derecho a dos beneficios adicionales al salario: el décimo tercero (bono navideño) y el décimo cuarto (bono escolar).

Por defecto, estos valores pueden pagarse, desde la empresa al trabajador, de manera mensual, es decir, una parte proporcional cada mes o de acuerdo con la Ley de Justicia Laboral y el Código del Trabajo, también podría recibirlos acumulados, es decir, en un solo pago anual.

¿Qué se debe hacer para acumularlos?

Los trabajadores que requieran recibir este beneficio de manera acumulada deben solicitarlo por escrito a su empleador (generalmente se entrega la solicitud al Departamento de Recursos Humanos), hasta máximo el 15 de enero de cada año, según indica el Código del Trabajo.

El plazo aplica tanto si es la primera vez que el trabajador quiere acumularlos como si quiere cambiar de modalidad (por ejemplo, pasar de mensualizado a acumulado o viceversa). Si el trabajador ya presentó la solicitud en años anteriores y no quiere cambiar la modalidad, no es necesario volver a presentarla cada año. Muchas empresas tienen un formulario interno que facilita este trámite.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) también entrega estos décimos a sus pensionistas. Asimismo, para solicitar la acumulación de los décimos, los pensionistas deben hacer la solicitud, pero en línea. Esta institución tiene habilitado un servicio en su portal web para pensionistas donde se puede hacer la solicitud sin necesidad de ir físicamente a una oficina.

¿Por qué se pagan décimos en Ecuador?

En Ecuador, los décimos existen como una forma de protección social y redistribución del ingreso. Su origen está ligado a la idea de que el trabajador no solo debe recibir un salario mensual, sino también ingresos adicionales en momentos clave del año, cuando los gastos suelen aumentar. Por eso, el sistema laboral ecuatoriano incorporó el décimo tercero y décimo cuarto sueldo como derechos obligatorios.

