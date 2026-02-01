Créditos de la banca pública de Ecuador crecieron 37% 

Entidades financieras públicas entregaron $653,1 millones en créditos durante diciembre del año pasado

La banca pública de Ecuador registró un crecimiento histórico del 37% en créditos durante diciembre 2025, alcanzando $653,1 millones frente a los $476,5 millones del mismo período de 2024. Las cifras fueron publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas en su boletín más reciente.

RELACIONADAS La liquidez y riesgo país llevan las tasas productivas a la baja

Colombia y Ecuador arrancan hoy con un intercambio más caro de productos Leer más

El sistema financiero público ecuatoriano completó 3,12 millones de operaciones crediticias durante 2025, consolidando su rol como impulsor del crecimiento económico nacional bajo la administración del presidente Daniel Noboa.

Distribución de créditos por entidad en diciembre 2025:

• BIESS lideró con $393 millones (60% del total)

• BDE B.P. otorgó $154,6 millones (24% del total) • Banecuador B.P. destinó $72 millones a pequeños y medianos productores

• Conafips aportó $23,5 millones al sector de finanzas populares • CFN B.P. contribuyó con $10 millones para el desarrollo productivo

Las utilidades de la banca pública Ecuador experimentaron incrementos significativos en 2025, reflejando una gestión eficiente del sistema financiero estatal.

Crecimiento de utilidades 2024-2025:

• CFN B.P.: de $95,2 millones a $280,2 millones (194% de crecimiento)

• Banecuador B.P.: de $0,5 millones a $23,4 millones (4.491% de incremento)

• BDE B.P.: de $62,1 millones a $85,7 millones (38% de aumento) • Conafips: de $8,8 millones a $10,8 millones (23% de crecimiento)

Plaguicidas, solución y riesgo para el agro ecuatoriano Leer más

Banecuador B.P. mostró la recuperación más destacada del sector financiero público, beneficiando directamente a productores agrícolas y pymes ecuatorianas. Esta entidad se enfoca en el financiamiento de pequeños y medianos productores del país.

El fortalecimiento de la banca pública Ecuador impulsa el acceso al crédito para sectores productivos, contribuyendo al dinamismo económico nacional y al desarrollo de pequeñas y medianas empresas del país.

Estos avances del sistema financiero estatal ocurren mientras Ecuador se recupera de la recesión del 2% sufrida en 2024, año marcado por la severa crisis energética que ocasionó daños económicos estimados en $1.916 millones. Por separado, la CFN reportó ganancias finales de $93,31 millones para 2025, levemente inferiores a los $95,17 millones del período previo, aunque mantuvo un patrimonio robusto de $1.652,82 millones .

La transformación más notable corresponde a Banecuador B.P., que revirtió las pérdidas de $25,8 millones registradas en 2023 para alcanzar ganancias de $23,38 millones en 2025, mientras desplegó $590,6 millones en financiamiento dirigido especialmente hacia los sectores productivo, rural y de economía popular. Este fortalecimiento del sector financiero público coincide con señales de reactivación económica, ya que Ecuador logró un crecimiento del 3,8% durante el primer semestre de 2025, aunque persisten indicadores que sugieren que el país no ha salido completamente del ciclo contractivo.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ