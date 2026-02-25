Hallan autos robados en garaje y deshuesadero ilegal en el sur de Quito

En el garaje también había celulares, retrovisores, cámaras y otros artículos cuya procedencia no pudo ser justificada

Uno de los vehículos pertenecería al Municipio del cantón Santiago de Píllaro.

Tres vehículos reportados como robados fueron encontrados en dos operativos ejecutados en Quito, uno de ellos en un deshuesadero que funcionaba en el sur de la ciudad, donde un automotor era desmantelado para venderlo por partes.

Te invitamos a leer: Accidente entre dos buses deja nueve heridos en el norte de Quito

Las intervenciones se realizaron en coordinación entre la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía Nacional, y dejaron como resultado la clausura de un parqueadero en el sector de La Libertad, en el centro de la capital, y de un deshuesadero en Guamaní Alto.

Tasa de basura en Quito: Las demandas contra el aumento del pago de planillas Leer más

Un garaje sin permisos y con autos robados

En La Libertad, los agentes inspeccionaron un garaje que operaba sin permisos municipales. En el interior se encontraron dos automotores con reporte de robo. De forma preliminar, uno de ellos pertenecería al Municipio del cantón Santiago de Píllaro, informó el 24 de febrero de 2026 la AMC.

Pero no fue lo único. En el lugar también había celulares, retrovisores, relojes, cámaras y otros artículos cuya procedencia no pudo ser justificada en el momento del operativo. La Policía detuvo a una mujer para investigaciones por presuntos delitos vinculados a estos hechos.

Un deshuesadero en plena operación

Horas después, en Guamaní Alto, sur de Quito, los equipos de control detectaron un deshuesadero donde se desarmaban vehículos. Allí encontraron un automóvil reportado como robado que ya era desmantelado, presuntamente para comercializar sus piezas.

🗞️ #BoletínDePrensa | 🚨 AMC clausura garaje y deshuesadero vinculados a presunta receptación.



🚔 En coordinación con @PoliciaEcuador ejecutamos operativos de control en dos sectores de Quito:



📍 La Libertad

Clausuramos un garaje que operaba sin permisos municipales. En el… pic.twitter.com/5II87kEIAr — Agencia Metropolitana de Control (@amcquito) February 24, 2026

Multas y clausuras

Según el Código Municipal, operar sin permisos en establecimientos de categoría I, como parqueaderos o chatarreras, puede acarrear multas de hasta cuatro salarios básicos unificados ($ 1.928), además de la clausura si se detectan posibles actividades ilícitas.

Entre 2024 y 2025, la Agencia Metropolitana de Control ha clausurado 63 locales donde se hallaron artículos de dudosa procedencia y presuntos casos de receptación. De esos, 19 correspondían a mecánicas, tiendas de repuestos, venta de chatarra y concesionarias de autos.

Las autoridades insisten en el llamado a la ciudadanía para no comprar repuestos o artículos de origen sospechoso y denunciar este tipo de actividades, en un contexto donde el robo de vehículos es uno de los delitos que más preocupa en la capital.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!