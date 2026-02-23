Accidente entre dos buses deja nueve heridos en el norte de Quito

En inicio el ECU 911 dijo que el accidente de buses en la av. Diego de Vásquez dejó 5 heridos. Luego los afectados aumentaron

Nueve personas resultaron heridas por un accidente de tránsito entre dos buses, este 23 de febrero de 2026.

Nueve personas resultaron heridas durante un accidente de tránsito entre dos buses, cuando ambas unidades circulaban por la avenida Diego de Vásquez, en el norte de Quito. El ECU 911 informó a tempranas horas que el siniestro vial dejó cinco afectados, pero pasadas las 12:00 reportó que los heridos aumentaron.

La entidad de emergencia señaló que el accidente de buses de servicio urbano ocurrió a la altura de la intersección con la calle N69, en el sector de La Ofelia. De acuerdo con imágenes del monitoreo de las cámaras de videovigilancia, las unidades se impactaron cuando circulaban una detrás de la otra sobre la avenida.

Luego del choque, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito llegó al lugar para atender a los heridos y luego las personas fueron llevadas a distintas casas de salud.

Mientras los socorristas atendían a los afectados, el tránsito vehicular se suspendió durante un par de horas en el carril derecho de la vía. Pasadas las 12:00 la circulación se habilitó totalmente.

Las autoridades no informaron sobre las causas del percance vial y recomendaron circular con precaución en la ciudad debido a las permanentes lluvias.

Accidente minutos después de competencia de buses

El accidente se registró horas después de que se hizo viral el video de dos buses que competían cuando circulaban por la avenida 12 de Octubre, una de las vías que atraviesa sectores donde están ubicadas universidades y entidades financieras del norte de la urbe.

En la grabación se observa que una de las unidades se sube al parterre que divide la vía para girar y rebasar al otro bus. No se reportaron incidentes por ese tipo de maniobras peligrosas. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) no se ha pronunciado al respecto. En la mañana de este lunes, los agentes civiles realizaron controles a las motocicletas.

