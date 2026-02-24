Expreso
  Quito

Centro de Matriculación Bicentenario
El Centro de Matriculación Bicentenario cambiará de lugar.Foto: archivo / Expreso

¿Qué trámites se pueden realizar en el nuevo Centro de Matriculación Bicentenario?

Las nuevas instalaciones ubicadas en el antiguo aeropuerto de Quito,

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que, a partir del 2 de marzo de 2026, el Centro de Matriculación Bicentenario atenderá en sus nuevas instalaciones ubicadas en el antiguo aeropuerto de Quito, en la intersección de las avenidas De la Prensa y Amazonas, en el norte de la capital.

El traslado implica que el próximo jueves 26 y viernes 27 de febrero no habrá atención en las oficinas actuales, situadas en la calle Iturralde y avenida De la Prensa. El servicio se retomará el lunes 2 de marzo, de 08:00 a 16:30.

Revisión vehicular

Según la AMT, el cambio de sede no afectará a los usuarios, ya que coincide con el cierre temporal a escala nacional de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que mantiene suspendida la mayoría de trámites vehiculares debido al denominado caso Jaque.

Nueva ubicación y servicios cercanos

El nuevo centro funcionará en el espacio donde antes operaba el arribo nacional del antiguo aeropuerto, a tres cuadras de las oficinas actuales, sobre la avenida De la Prensa, en sentido norte–sur.

En la misma zona, los ciudadanos también podrán acceder a un balcón de servicios del Municipio de Quito. Además, hacia el sur se encuentran el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito y el Parque Bicentenario, lo que facilita concentrar varios trámites en un solo recorrido.

¿Qué trámites se pueden realizar?

El Centro de Matriculación Bicentenario continuará ofreciendo los principales servicios vehiculares, entre ellos:

  • Renovación del permiso anual de circulación (matriculación anual del vehículo)

  • Transferencia de dominio o cambio de propietario

  • Duplicado de matrícula

  • Emisión del Certificado Único Vehicular (gravamen, matrícula e historial vehicular)

  • Cambio de servicio de particular a público o viceversa

  • Atención de casos especiales, como remates o prescripción adquisitiva de dominio

  • Matriculación de vehículo con cambio de motor

  • Toma de improntas y emisión de certificados de exoneración de la Revisión Técnica Vehicular

  • Solicitud y entrega de placas

Con esta reubicación, la AMT busca optimizar el espacio y mejorar la atención ciudadana, manteniendo la continuidad de los servicios una vez se normalicen los sistemas a escala nacional.

