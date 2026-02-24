¿Qué trámites se pueden realizar en el nuevo Centro de Matriculación Bicentenario?

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que, a partir del 2 de marzo de 2026, el Centro de Matriculación Bicentenario atenderá en sus nuevas instalaciones ubicadas en el antiguo aeropuerto de Quito, en la intersección de las avenidas De la Prensa y Amazonas, en el norte de la capital.

El traslado implica que el próximo jueves 26 y viernes 27 de febrero no habrá atención en las oficinas actuales, situadas en la calle Iturralde y avenida De la Prensa. El servicio se retomará el lunes 2 de marzo, de 08:00 a 16:30.

Según la AMT, el cambio de sede no afectará a los usuarios, ya que coincide con el cierre temporal a escala nacional de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que mantiene suspendida la mayoría de trámites vehiculares debido al denominado caso Jaque.

Nueva ubicación y servicios cercanos

El nuevo centro funcionará en el espacio donde antes operaba el arribo nacional del antiguo aeropuerto, a tres cuadras de las oficinas actuales, sobre la avenida De la Prensa, en sentido norte–sur.

En la misma zona, los ciudadanos también podrán acceder a un balcón de servicios del Municipio de Quito. Además, hacia el sur se encuentran el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito y el Parque Bicentenario, lo que facilita concentrar varios trámites en un solo recorrido.

¿Qué trámites se pueden realizar?

El Centro de Matriculación Bicentenario continuará ofreciendo los principales servicios vehiculares, entre ellos:

Renovación del permiso anual de circulación (matriculación anual del vehículo)

Transferencia de dominio o cambio de propietario

Duplicado de matrícula

Emisión del Certificado Único Vehicular (gravamen, matrícula e historial vehicular)

Cambio de servicio de particular a público o viceversa

Atención de casos especiales, como remates o prescripción adquisitiva de dominio

Matriculación de vehículo con cambio de motor

Toma de improntas y emisión de certificados de exoneración de la Revisión Técnica Vehicular

Solicitud y entrega de placas

Con esta reubicación, la AMT busca optimizar el espacio y mejorar la atención ciudadana, manteniendo la continuidad de los servicios una vez se normalicen los sistemas a escala nacional.

