Emergencia en Milagro: vecinos caminan entre el agua en Cien Camas

Los damnificados han sido ubicados en un albergue temporal, en un colegio de la localidad del Guayas

Las calles Juan Montalvo y 9 de Octubre, en el centro de Milagro, cantón guayasense, se mantienen bajo, al menos, 30 centímetros de agua en la noche de este martes 24 de febrero. La iglesia, la plaza central y hasta agencias bancarias se encuentran entre los afectados.

De acuerdo con Wilfrido Echeverría, habitante del sector Nuevo Milagro, una de las zonas afectadas, las inundaciones iniciaron el domingo 22 de febrero y se han mantenido por más de 24 horas. “Esto solo lo vimos en el 2025; antes de eso pasó en 1998, con la corriente de El Niño”, refirió.

A su residencia, situada frente a una parte del río Milagro, no ha ingresado el agua ya que esta fue construida a varios centímetros del nivel de la calle. “Yo resido hace un año en esta calle pero antes de eso estaba a una calle de distancia y conocía de cerca la situación: esto no es cosa de autoridades, es cosa de la naturaleza”, dijo.

Comunidades afectadas y albergues improvisados

Los habitantes del sector San Miguel 1, mejor conocido como Cien Camas, también han sufrido las consecuencias pues ningún vehículo ha podido ingresar debido al nivel del agua. En el sector, los vecinos caminaron en medio del agua para llegar a sus hogares.

Un grupo de al menos 10 vecinos subieron al balde de una camioneta para evitar caminar en medio del agua. Ellos agradecieron al conductor de este vehículo; sin embargo, el mismo no llegó hasta el destino porque la cantidad superaba lo que el automotor soportaba.

En cambio, en el colegio fiscal 17 de Septiembre, en el centro de la localidad, fue instalada como albergue de las familias damnificadas.

