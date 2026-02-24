¿Qué provocó la inundación de 4 días en Durán? Este fue el insólito hallazgo

El director de Riesgos de el Municipio de Durán reveló lo que se encontró en Panorama. También reportan lluvias históricas

En Durán también reclaman por la mala disposición de la basura.

La inundación que se prolongó durante cuatro días en Durán no solo dejó viviendas anegadas y pérdidas materiales, sino también interrogantes sobre las causas que agravaron la emergencia.

En el sector de El Recreo y Panorama, el agua permaneció estancada por varias horas incluso después de que cesaran las precipitaciones, lo que encendió las alertas sobre el estado del sistema de drenaje y el manejo de desechos en el cantón.

En conversación con EXPRESO, Gonzalo Menoscal, director de Riesgos del Municipio de Durán, explicó que el problema responde a múltiples factores estructurales y coyunturales.

Recordó que históricamente la zona fue concebida para viviendas de hasta un piso; sin embargo, en la actualidad muchas edificaciones superan los cuatro niveles, lo que ha incrementado significativamente la densidad poblacional y, en consecuencia, la presión sobre los sistemas de drenaje existentes.

El insólito hallazgo del Municipio de Durán

A este escenario se suma, según el funcionario, la inadecuada disposición de desechos sólidos, que termina obstruyendo canales y sumideros. De hecho, reveló un hallazgo que grafica la magnitud del problema

“Ayer (23 de febrero) tuvimos que retirar entre los desperdicios una cama de dos plazas y media en la ciudadela Panorama en Durán. Por este tipo de cosas es que esa zona también se inunda. Esto no debe hacerse”, comentó. Añadió que de manera constante se retiran muebles y enseres de gran tamaño.

“Todas las semanas estamos retirando muebles, cocinas, camas, colchones, aparadores. Los horarios de recolección están definidos y socializados y la gente no lo hace a tiempo. Por nuestra parte, mantenemos la limpieza de canales, limpieza de sumideros, limpieza de esteros, nuestras cuadrillas para de recolección de basura en las calles”, acotó.

Vías. Las calles y veredas lucen completamente inundadas. Los padres cargan a sus hijos para evitar accidentes. FREDDY RODRÍGUEZ

Durán ha soportado lluvias históricas en los últimos días

El director de Riesgos también señaló que en los últimos días el cantón ha soportado lluvias de intensidad inusual, lo que incrementó el impacto de las deficiencias estructurales.

“Ninguna ciudad puede soportar la cantidad de agua que recibió Durán en estos días. La lluvia fuerte del 18 de febrero coincidió con el aguaje por lo que la situación se volvió más compleja”, explicó. Detalló que, mientras en 2025 la lluvia más fuerte registrada fue de 110 milímetros en 12 horas, este año se reportó un evento de 250 milímetros en apenas ocho horas.

Pese al escenario adverso, Menoscal aseguró que el Municipio continúa ejecutando labores de limpieza y gestiones interinstitucionales para reducir el riesgo y mitigar los efectos de futuras precipitaciones.

En diversas zonas de Durán se evidencia acumulación de basura. CARLOS KLÍNGER

