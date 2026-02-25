Voces de autoridades a favor y en contra de reformas al Cootad: esto han dicho

La reforma al Cootad ha provocado un cruce de posturas entre autoridades locales y el Gobierno

El Concejo Metropolitano aprobó la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Cootad.

La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ya está en vigencia y, desde que se inició su debate en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, ha provocado un cruce de posturas entre autoridades locales y el Gobierno.

La presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, defendió la normativa en una entrevista con diario Diario EXPRESO. La funcionaria sostuvo que la reforma introduce precisiones sobre la priorización de la inversión frente al gasto corriente, un principio que, recordó, está respaldado por el artículo 271 de la Constitución de Montecristi, aprobada en 2008 durante el gobierno de Rafael Correa.

En contraste, varias figuras del correísmo han expresado reparos. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, advirtió que la reforma afectará la obra pública y tendrá un impacto negativo en la economía. “Por cada dólar que invierte el Gobierno Nacional, los subnacionales invertimos tres veces más”, afirmó, al tiempo que alertó sobre posibles repercusiones en los servicios sociales.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseguró que la reforma tiene “tintes de ilegalidad e inconstitucionalidad” y que no califica como económica urgente. Según explicó, la normativa dejaría de considerar como gasto de inversión la contratación de profesionales que atienden servicios sociales, lo que, a su criterio, impactaría directamente en la prestación de estos servicios.

En esa línea, el 24 de febrero de 2026, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó, con 15 votos a favor, la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Cootad, formalizando así la oposición institucional desde la capital.

Desde la Costa, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, cuestionó el proceso legislativo y señaló que el informe de reformas fue aprobado sin escuchar a quienes administran el territorio. “Esta reforma castiga la inversión social”, manifestó, y añadió que “los recursos de Guayas les pertenecen a los guayasenses”.

"Ecuador será un país mejor"

Por su parte, el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, defendió la reforma y aseguró que permitirá que Ecuador mejore en el corto plazo. Incluso sostuvo que el presidente Daniel Noboa podrá concluir su mandato en 2029 “con la tarea cumplida” al frente del país.

Herrería destacó que la reforma constituye una pieza clave para fortalecer las finanzas de los gobiernos locales y del propio Estado. Según explicó, el objetivo es armonizar la normativa con lo dispuesto en la Constitución, que establece como pilares fundamentales el Presupuesto General del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo.

