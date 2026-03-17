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  Guayaquil

granos e ingredientes de la fanesca
La fanesca es un plato típico de Ecuador que se elabora con doce granos, que representan a los apóstoles de Jesucristo, y el pescado bacalao.CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Fanesca en Guayaquil: Cuándo y dónde será la preparación en vivo de este plato típico

El Municipio de Guayaquil organiza la elaboración y degustación de la fanesca como parte del primer año de Ruta Centro

Ver cómo se prepara en vivo la fanesca, plato típico ecuatoriano de Semana Santa, y probarla en el centro de Guayaquil, es la propuesta que ofrece el Municipio para este domingo 29 de marzo de 2026.

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El evento se hará, de 10:00 a 12:00, en la plaza San Francisco, ubicada en 9 de Octubre y Pedro Carbo. La actividad servirá también para celebrar el primer año de la iniciativa Ruta Centro.

Así lo indicó este martes 17 de marzo la directora municipal de Turismo y Eventos Especiales, Tahiz Panus, quien resaltó que también se busca revitalizar la economía del centro de la ciudad.

En la actividad participará la Escuela de los Chefs y se espera que se unan restaurantes y hoteles del sector para que la ciudadanía tenga una variada oferta gastronómica.

500 platos de fanescaEs la cantidad mínima que se espera ofrecer en el evento

En la plaza San Francisco se hará el evento gratuito para degustación de la fanesca

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Durante la presentación del evento que se hará el 29 de marzo, se resaltó que la Real Academia Española (RAE) reconoció hace 25 años a la palabra "fanesca" como un americanismo.

"Guiso que se prepara con pescado salado, granos tiernos, leche, queso, zapallo, col y sambo, y que se acompaña generalmente con plátano frito, huevos cocidos y pimientos en tiras" es la descripción que se hace en el Diccionario de americanismos, de la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Con esto se "reafirma su identidad como una preparación 100 % ecuatoriana. Tradicionalmente consumida en Semana Santa, este plato refleja la diversidad de ingredientes locales y la herencia culinaria del país", destacó el Municipio en una publicación.

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