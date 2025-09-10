Expreso
Bad Bunny pone en venta nuevos artículos de colección en su web.
Bad Bunny lanza llavero del Sapo Concho: ¿la nueva competencia de los Labubu?

Los muñecos pueden adquirirse a través de la tienda de su residencia. El personaje es ahora su mascota oficial

Bad Bunny presentó un nuevo muñeco de colección durante su residencia en el Coliseo de Puerto Rico, como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos. La figura está inspirada en el Sapo Concho, especie endémica de Puerto Rico que se encuentra en peligro de extinción.

La aparición del Sapo Concho

Durante las primeras fechas de la residencia, el cantante mostró un llavero del Sapo Concho colgando de su pantalón. Posteriormente, lanzó la venta de las figuras coleccionables, que incluyen siete modelos diferentes y están empacadas en cajas sorpresa. 

Entre los personajes se encuentran:

  • Boxeador

  • Beisbolista

  • Baloncestista

  • Jíbaro

  • Músico

  • Futbolista

  • Cafetero.

¿Cómo se puede comprar los 'Labubu' de Bad Bunny?

Los muñecos pueden adquirirse a través de la tienda oficial de la gira, con un precio de 35 dólares por unidad y envío internacional en un periodo de ocho a 10 semanas. Cada cliente puede comprar un máximo de dos llaveros por pedido. Además, los llaveros están disponibles en el Coliseo de Puerto Rico durante los conciertos, con un precio de 30 dólares.

Bad Bunny tiene 32 años

Bad Bunny sufre lesión de rodilla durante su residencia en Puerto Rico

Leer más

El Sapo Concho apareció en los visuales del álbum Debí Tirar Más Fotos y representa un elemento de la cultura puertorriqueña. La especie se reproduce únicamente en charcos formados tras periodos de lluvias fuertes. Con este lanzamiento, Bad Bunny sigue ampliando su influencia en la industria del entretenimiento y de los coleccionables, en un contexto donde los Labubu habían ganado popularidad entre los fanáticos de figuras sorpresa.

