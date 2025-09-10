Bad Bunny lanza llavero del Sapo Concho: ¿la nueva competencia de los Labubu?

Los muñecos pueden adquirirse a través de la tienda de su residencia. El personaje es ahora su mascota oficial

Bad Bunny presentó un nuevo muñeco de colección durante su residencia en el Coliseo de Puerto Rico, como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos. La figura está inspirada en el Sapo Concho, especie endémica de Puerto Rico que se encuentra en peligro de extinción.

RELACIONADAS Billy Ray Cyrus quiere asistir a la residencia de Bad Bunny

La aparición del Sapo Concho

Durante las primeras fechas de la residencia, el cantante mostró un llavero del Sapo Concho colgando de su pantalón. Posteriormente, lanzó la venta de las figuras coleccionables, que incluyen siete modelos diferentes y están empacadas en cajas sorpresa.

Entre los personajes se encuentran:

Boxeador

Beisbolista

Baloncestista

Jíbaro

Músico

Futbolista

Cafetero.

¿Cómo se puede comprar los 'Labubu' de Bad Bunny?

Los muñecos pueden adquirirse a través de la tienda oficial de la gira, con un precio de 35 dólares por unidad y envío internacional en un periodo de ocho a 10 semanas. Cada cliente puede comprar un máximo de dos llaveros por pedido. Además, los llaveros están disponibles en el Coliseo de Puerto Rico durante los conciertos, con un precio de 30 dólares.

Merch oficial de Bad Bunny debitirarmasfotos.com

Bad Bunny sufre lesión de rodilla durante su residencia en Puerto Rico Leer más

El Sapo Concho apareció en los visuales del álbum Debí Tirar Más Fotos y representa un elemento de la cultura puertorriqueña. La especie se reproduce únicamente en charcos formados tras periodos de lluvias fuertes. Con este lanzamiento, Bad Bunny sigue ampliando su influencia en la industria del entretenimiento y de los coleccionables, en un contexto donde los Labubu habían ganado popularidad entre los fanáticos de figuras sorpresa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!