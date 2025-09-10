Guía para ver a Alejandro Sanz en Quito y Guayaquil: boletos, precios y preventa

El español visitará Colombia, Chile, Ecuador y Perú en el primer trimestre del 2026

Alejandro Sanz confirmó que su gira ¿Y ahora qué? llegará a Ecuador en 2026. El artista se presentará el 19 de febrero en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y el 21 de febrero en el Estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil.

La gira, que inició en México, combina los temas clásicos de su repertorio con sus lanzamientos más recientes.

Detalles de la preventa

La empresa organizadora Output informó que la preventa exclusiva para clientes de Banco Pichincha y de la aplicación DeUna se realizará el 15 y 16 de septiembre desde las 10:00. Las compras mediante la aplicación recibirán un reembolso del 20%. La venta general estará disponible a partir del 17 de septiembre en los canales físicos y digitales de Ticketshow.

Precios de entradas del concierto de Alejandro Sanz

Quito

General: $30

VIP: $60

Fan: $80

Palco: $100

Cancha: $130

Output Box: $170

Sanz Box: $220

Guayaquil

General: $30

VIP: $60

Fan: $80

Cancha: $130

Output Box: $170

Sanz Box: $220

Más de la gira de Alejandro Sanz

Su nuevo álbum ¿Y ahora qué? marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, caracterizada por múltiples colaboraciones. El lanzamiento comenzó con el sencillo Palmeras en el Jardín e incluye trabajos junto a Grupo Frontera, Carín León y Shakira, con quien volvió a alcanzar cifras récord en plataformas digitales gracias a Bésame.

La gira recorrerá varios países de la región y llegará a Colombia, Chile, Ecuador y Perú entre febrero y marzo de 2026.

