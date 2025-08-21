Entradas para Miguel Bosé en Ecuador: así será la preventa oficial

El espectáculo de Miguel Bosé está programado para el sábado 7 de marzo de 2026 en Quito

Miguel Bosé regresa a Ecuador después de una década de ausencia con un concierto programado para el sábado 7 de marzo de 2026 en el Coliseo General Rumiñahui de Quito. El espectáculo forma parte de su gira Importante Tour, con la que el artista español ha recorrido escenarios de México, España y Estados Unidos.

El proceso de preventa del show de Miguel Bosé

La preventa exclusiva con tarjetas Produbanco comenzará el martes 26 de agosto desde las 10h00 y se mantendrá disponible hasta agotar existencias. Esta fase ofrecerá un 10 % de descuento, además de la posibilidad de diferir los pagos a 10 meses sin intereses y con un mes de gracia.

A partir del viernes 29 de agosto, la venta se abrirá al público en general con todas las formas de pago.

Precios de entradas para el concierto de Miguel Bosé

Las entradas estarán disponibles en Quito (Riocentro, Paseo San Francisco y C.C. El Recreo), Guayaquil (Mall del Sol, Riocentro Entre Ríos y Ceibos), Cuenca (Mall del Río – Sala de Bolos) y en línea a través de www.ticketshow.com.ec

Los precios anunciados son los siguientes (sin incluir IVA ni costo de servicio):

General: $48

Preferencia: $90

Butacas: $150

Butacas VIP: $180

Sillas Top Box: $200

Sillas Miguel Bosé: $240

Un recorrido por cinco décadas de música

El concierto incluirá un repaso por los temas más conocidos de la carrera de Bosé, entre ellos Si tú no vuelves, Morena Mía, Amante Bandido y Te amaré, además de nuevas propuestas que forman parte de esta etapa de reinvención del artista.

Con más de 30 millones de discos vendidos y reconocimientos como el Premio Billboard Latino a la Trayectoria Artística y la distinción como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, Bosé regresa a los escenarios ecuatorianos con una propuesta que celebra su permanencia en la música.

