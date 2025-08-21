¿Quién asesinó a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara?

La prensa mexicana había reportado que Barajas recibió amenazas en julio de 2023

El cantante Ernesto Barajas, integrante de la agrupación Enigma Norteño, fue asesinado a balazos este martes 19 de agosto de 2025 en Zapopan, Jalisco. Según informó la policía local, Barajas se encontraba dentro de un estacionamiento cuando dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon varias veces en su contra.

En el ataque murió también otro hombre y una mujer resultó herida en una pierna.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó el inicio de las investigaciones. “Desde el momento en que se tuvo el conocimiento del fallecimiento de la persona referida, la Fiscalía del Estado inició los trabajos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos”, indicó la institución en un comunicado citado por la agencia AFP.

Trayectoria de Enigma Norteño

Enigma Norteño cuenta con cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify. Su repertorio incluye narcocorridos, canciones dedicadas a figuras del crimen organizado en México. Entre ellas se encuentran ‘¿Van a querer más?’, vinculada a Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y ‘Los Chapitos’, dedicada a los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.

La prensa mexicana había reportado que Barajas recibió amenazas del CJNG en julio de 2023 a través de un letrero cuando se iba a presentar en la Feria de Baja California.

¿Cuándo viene Danny Ocean a Guayaquil?: Los detalles de su concierto Leer más

Violencia contra intérpretes de narcocorridos

Varios cantantes de música regional mexicana han sido víctimas de violencia en los últimos años. En mayo de 2025, cinco integrantes del grupo Fugitivo fueron encontrados asesinados.

Los narcocorridos han sido objeto de controversia en México. En marzo de este año, el grupo Los Alegres del Barranco fue señalado de apología del delito tras interpretar un tema que ensalzaba a Oseguera.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!