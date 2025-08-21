¿Cuándo viene Danny Ocean a Guayaquil?: Los detalles de su concierto

Danny Ocean ha logrado consolidarse como una de las voces más innovadoras de la música latina

Ecuador se prepara para recibir nuevamente a Danny Ocean, uno de los artistas más influyentes del pop urbano en Latinoamérica. El intérprete de Me Rehúso anunció su regreso al país con dos presentaciones como parte de su gira internacional Reflexa Tour.

El cantante se presentará el 11 de septiembre en el Coliseo General Rumiñahui de Quito y el 13 de septiembre en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil, en shows organizados por Output.

Precios de las entradas de Danny Ocean

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 4 de abril a las 10:00 a través de Ticketshow, en puntos de venta físicos y digitales. Los precios establecidos son:

VIP: $30

Fan: $60

Butaca: $90

Output Box: $120

Reflexa Box: $150

Danny Ocean, un fenómeno global

Danny Ocean ha logrado consolidarse como una de las voces más innovadoras de la música latina. Su estilo combina pop, reguetón, dancehall y fusiones tropicales que han conquistado audiencias en distintos continentes. Canciones como Dembow, Fuera del mercado y Volare se suman a su larga lista de éxitos que han alcanzado millones de reproducciones en plataformas digitales.

El artista viene de presentarse en el Festival Estéreo Picnic de Bogotá, donde reunió a más de 50 mil personas en uno de los shows más comentados del evento.

Su nuevo álbum: Babylon Club

Además de la gira, Danny Ocean promociona su más reciente disco, Babylon Club, lanzado en julio de 2025 bajo Atlantic/Warner Music Latina. El álbum incluye 14 canciones en las que explora géneros como salsa, merengue, flamenco y merenguetón, además de colaboraciones con Arcángel, Aitana, Sech, Kenia OS, Kapo y El Alfa.

Entre los sencillos más destacados se encuentran Imagínate (con Kapo), que se posicionó en el primer lugar de la lista Latin Pop Airplay de Billboard, Crayola, dedicada a Venezuela, y Pirata, un merengue junto a El Alfa.

“El álbum es un escape de la rutina, de reconectar y acordarse que la vida es hermosa”, señaló Danny Ocean en entrevista con Billboard.

