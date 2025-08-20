Así puedes votar por Álex Ponce, primer ecuatoriano nominado a Premios Juventud 2025

Conozca todos los pasos para votar por el cuencano en la premiación de la música latina

El cantante y compositor ecuatoriano Alex Ponce hizo historia al convertirse en el primer artista de su país en recibir una nominación a los Premios Juventud 2025, que se celebrarán el próximo 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Figali de Panamá y se transmitirán en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Álex Ponce, de 27 años, fue postulado en la categoría La Nueva Generación Masculina, donde compite junto a Alleh, Beéle, CA7RIEL & Paco Amoroso, DND, Hamilton, Kapo, La Cruz, ROA y Yorghaki.

Álex Ponce hace un llamado para que Ecuador vote por él

En su cuenta de Instagram, el artista agradeció el apoyo y pidió a sus seguidores sumarse a la votación: "Hola, gracias por quedarte y escucharme, puedes votar en el link de mis historias o en el link de mi biografía. Esto es muy importante para mí", escribió.

EXPRESIONES conversó con Álex Ponce sobre este hecho y explicó que "lo tomó por sorpresa". "Solo nos enteramos igual que todos habíamos sido nominados. Es una linda sorpresa. No hay mucho contexto pero nos tiene todos muy felices".

Cómo votar por Alex Ponce en Premios Juventud 2025

Las votaciones estarán abiertas desde el 19 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2025. Para participar, es necesario:

Ingresar a la página oficial: www.premiosjuventud.com/vota

Registrarse con un correo electrónico válido (requisito ser mayor de 18 años).

Seleccionar a los nominados favoritos en cada categoría. La de Álex es La Nueva Generación Masculina.

Confirmar el voto. El sistema mostrará la palabra “Gracias” como confirmación.

Es posible votar en todas las 41 categorías de la premiación, divididas en Música, TV & Streaming y Digital/Social. Además, los usuarios podrán compartir su voto en redes sociales como Facebook, WhatsApp o X, aunque esta acción no contará como un voto adicional.

La ceremonia de Premios Juventud 2025

Los ganadores se conocerán el 25 de septiembre durante la transmisión oficial en Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. La gala incluirá también el especial Noche de Estrellas, previo a la ceremonia principal.

