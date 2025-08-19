Álex Ponce es el primer ecuatoriano en ser nominado a los Premios Juventud 2025

La ceremonia de los Premios Juventud 2025 se celebrará el próximo 25 de septiembre en Panamá y será transmitida por Univision

El cantante y compositor ecuatoriano Álex Ponce fue anunciado como parte de los nominados a los Premios Juventud 2025, convirtiéndose en el primer artista de Ecuador en alcanzar este reconocimiento internacional. Su nombre aparece en la categoría La Nueva Generación Masculina, donde comparte espacio con talentos emergentes de distintos países de la región.

El artista de 27 años compartió un mensaje en Instagram tras conocerse la noticia: “Demasiado feliz y agradecido con esto, siento muchísimo orgullo no se imaginan. Poder ser reconocido como uno de los nominados por unos premios tan importantes como son los @premiosjuventud, es una señal de que estás yendo por el camino correcto”.

Ponce también recordó sus inicios: “Me acuerdo del Alex de hace 5 años que andaba en bicicleta de la Universidad a su casa, pensando en todo lo que tiene que hacer y trabajar para poder vivir de lo que tanto ama, la música, y ahora verme nominado a un premio al lado de tantos artistas que admiro es solamente increíble, gratificante”. El músico añadió: “Les reitero, vamos a dejar al Ecuador en lo más alto posible, les amo gracias por esto. Y bueno obvio a la VOTAAAAR, esto es solo con sus votos”.

La ceremonia de los Premios Juventud 2025 se celebrará el próximo 25 de septiembre en Panamá y será transmitida por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. El público podrá votar por sus artistas favoritos hasta el 1 de septiembre en la página oficial de los galardones.

¿Quién es Álex Ponce?

Álex Ponce nació en Cuenca, Ecuador, el 23 de julio de 1998. Aunque inicialmente veía la música como un pasatiempo, decidió desarrollarse profesionalmente en el arte después de terminar sus estudios en Marketing. Su estilo está marcado por influencias de Luis Miguel, Chayanne, Bon Jovi y The Police, además de referentes contemporáneos como Bruno Mars, Dua Lipa y Coldplay.

En 2020 lanzó su primer sencillo, Distancia, tema que lo llevó a ser descubierto en Spotify y posteriormente fichado por el sello NEON16 en 2022. Desde entonces ha construido una carrera en ascenso dentro de la escena pop latina.

Con su nominación en los Premios Juventud 2025, Álex Ponce se posiciona como representante de una nueva generación de artistas ecuatorianos con proyección internacional.

¿Cuándo empiezan las votaciones de los Premios Juventud 2025?

Los Premios Juventud se caracterizan por poner en manos del público la elección de los ganadores. Las votaciones estarán disponibles desde el 19 de agosto de 2025 a través del portal oficial: premiosjuventud.com/vota

Los seguidores tendrán la posibilidad de apoyar a sus artistas favoritos hasta el 1 de septiembre de 2025, fecha en la que se cerrará el proceso de votación.

¿Cómo votar en los Premios Juventud 2025?

Podrán participar todos los fans mayores de 18 años. El procedimiento es sencillo: ingresar a premiosjuventud.com/vota

, crear una cuenta con un correo electrónico válido y seleccionar a los nominados de su preferencia en cada categoría.

Lista completa de nominados a Premios Juventud 2025

Artista Premios Juventud del Año

• Bad Bunny

• Beéle

• Carin León

• Karol G

• Myke Towers

• Natti Natasha

• Netón Vega

• Rauw Alejandro

Grupo o Dúo Favorito del Año

• Fuerza Regida

• Grupo Frontera

• Mau y Ricky

• Morat

• Rawayana

La Nueva Generación Femenina

• Aria Bela

• De La Rose

• Mari

• Yailin La Más Viral

• Yami Safdie

• Yeri Mua

La Nueva Generación Masculina

• Alex Ponce

• Alleh

• Beéle

• CA7RIEL & Paco Amoroso

• DND

• Hamilton

• Kapo

• La Cruz

• ROA

• Yorghaki

La Nueva Generación Música Mexicana

• Calle 24

• Camila Fernández

• Clave Especial

• Esaú Ortiz

• Kevin Aguilar

• Linea Personal

• Macario Martínez

• Netón Vega

• Tito Double P

• Víctor Mendivil

Girl Power

• ‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalía

• ‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole

• ‘Chulo pt.2’ - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

• ‘En 4’ - Kenia Os & Anitta

• ‘La Reina (Remix)’ - Lola Índigo, Maria Becerra & Villano Antillano

• ‘Mi Rey, Mi Santo’ - María José & Ana Bárbara

• ‘MiuMiu’ - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao

• ‘¿Para Qué Volver?’ - Aitana & Ela Taubert

Colaboración OMG

• ‘Dallax’ - Feid & Ty Dolla $ign

• ‘Now or Never’ - Bon Jovi & Pitbull

• ‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, benny blanco & The Marías

• ‘Santa’ - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr

• ‘Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)’ - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G

La Mezcla Perfecta

• ‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P

• ‘Mercedes’ - Becky G & Oscar Maydon

• ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

• ‘Por Qué Será’ - Grupo Frontera & Maluma

• ‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carin León

Mejor Dance Track

• ‘2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, DJ Buddha

• ‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

• ‘Corridos y Alcohol’ - Steve Aoki & Oscar Maydon

• ‘Savage Funk’ (DJ Snake Remix) - Anitta & DJ Snake

• ‘Teka’ - DJ Snake & Peso Pluma

Mejor Urban Track

• ‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

• ‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

• ‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco

• ‘DtMF’ - Bad Bunny

• ‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris MJ

• ‘Hay Lupita’ - Lomiiel

• ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

• ‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone

• ‘Savage Funk’ - Anitta

• ‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os

Mejor Mezcla Urbana

• ‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny

• ‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers

• ‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal

• ‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta

• ‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid

• ‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro

• ‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel

• ‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums

• ‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

• ‘Teka’ - DJ Snake & Peso Pluma

Mejor Canción Urbano Alternativo

• ‘Chaparrita’ - Standly & Yeri Mua

• ‘Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz

• ‘Real Gangsta Love’ - Trueno

• ‘Tú Et Moi’ - Judeline & Mc Morena

• ‘Tu Vas Sin (fav)’ - Rels B

Mejor Álbum Urbano

• ‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ - Farruko

• ‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny

• ‘Elyte’ - Yandel

• ‘Funk Generation’ - Anitta

• ‘La Pantera Negra’ - Myke Towers

• ‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin

• ‘Rayo’ - J Balvin

• ‘San Blas’ - Boza

• ‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz

• ‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech

Mejor Canción Pop/Urbano

• ‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal

• ‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike

• ‘Cosas Pendientes’ - Maluma

• ‘Latina Foreva’ - Karol G

• ‘Nuevayol’ - Bad Bunny

• ‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE

• ‘Priti’ - Danny Ocean & Sech

• ‘Soltera’ - Shakira

Mejor Canción Pop/Rhythmic

• ‘La_playlist.mpeg’ - Emilia

• ‘Ley Universal’ - Danny Ocean

• ‘Loveo’ - Daddy Yankee

• ‘Nota’- Jay Wheeler & Omar Courtz

• ‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino

• ‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Mejor Canción Pop

• ‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar

• ‘García’ - Kany García

• ‘Mientes’ - Reik

• ‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo

• ‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Mejor Canción Pop Rock

• ‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert

• ‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo

• ‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís

• ‘Se Va La Luz’ - Black:Guayaba

• ‘Una Noche Contigo’ - Juanes

Mejor Canción Pop Balada

• ‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir

• ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash

• ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

• ‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz

• ‘Roma’ - Luis Fonsi & Laura Pausini

Mejor Álbum Pop

• ‘A Mucha Honra’ - Thalía

• ‘El Viaje’ - Luis Fonsi

• ‘Haashville’ - Ha*Ash

• ‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky

• ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

• ‘Milagro’- Sebastián Yatra

• ‘Panorama’- Reik

• ‘Reflexa’ - Danny Ocean

• ‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz

• ‘Ya Es Mañana’ - Morat

Tropical Hit

• ‘Alé Alé’ - Marc Anthony

• ‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny

• ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha

• ‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo

• ‘Fuera de Lugar’ - Venesti

• ‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce

• ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo

• ‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa

• ‘Raíces’ - Gloria Estefan

• ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G

Tropical Mix

• ‘Capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki

• ‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido

• ‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. DJ Buddha

• ‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera

• ‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana

• ‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam

• ‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo

• ‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives

• ‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carin León

• ‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia

Afrobeat Latino del Año

• ‘Amor’ - Danny Ocean

• ‘mi refe’ - Beéle & Ovy on the Drums

• ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo

• ‘Tengo un Plan (Remix)’ - Key-Key & Ozuna

• ‘Uwaie’ - Kapo

Mejor Álbum Tropical

• ‘Astropical’ - Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL

• ‘Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions!’ - Sergio George

• ‘Coexistencia’ - Luis Figueroa

• ‘Cuatro’- Camilo

• ‘Eterno’ - Prince Royce

• ‘Muévanse’- Marc Anthony

• ‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha

• ‘Raíces’- Gloria Estefan

• ‘Reparto By Gente de Zona’ - Gente de Zona

• ‘Yo Deluxe’ - Christian Alicea

Mejor Canción Música Mexicana

• ‘El Amigo’ - Christian Nodal

• ‘El Amor de Mi Herida’ - Carin León

• ‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar

• ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

• ‘Que Siga Pasando’ - Chiquis

Mejor Fusión Música Mexicana

• ‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano

• ‘Corazón de Piedra’ - Xavi

• ‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma

• ‘Morena Canela’ - Chino Pacas

• ‘Si No Quieres No’ - Luis R. Conriquez & Netón Vega

• ‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

• ‘Amé’ - Christian Nodal

• ‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández

• ‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Edén Muñoz

• ‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar

• ‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

• ‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

• ‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme

• ‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva

• ‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas

• ‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

• ‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

• ‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

• ‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela & Luis R. Conriquez

• ‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez y su Norteño Banda

• ‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Edén Muñoz

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

• ‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida

• ‘Esa Noche’ - Eslabón Armado & Macario Martínez

• ‘Holanda’ - Linea Personal

• ‘Loco’ - Netón Vega

• ‘Me Prometí’ - Iván Cornejo

• ‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R. Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Víctor Mendivil

Mejor Álbum Música Mexicana

• ‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

• ‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carin León

• ‘Eden’ - Edén Muñoz

• ‘Encuentros’ - Becky G

• ‘Evolución’ - Grupo Firme

• ‘Éxodo’ - Peso Pluma

• ‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera

• ‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega

• ‘Next’ - Xavi

• ‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida

Mi Actor Favorito

• Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

• Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García

• Fernando Colunga - Amanecer

• José Ron - Papás por Conveniencia

• Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Mi Actriz Preferida

• Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada

• Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar

• Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia

• Livia Brito - Amanecer

• Oka Giner - Las Hijas de la Señora García

Me Enamoran

• Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

• Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

• Ariadne Díaz y José Ron - Papás por Conveniencia

• Claudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene Receta

• Eva Cedeño y David Zepeda - A.Mar

Creador Del Año

• Doris Jocelyn

• Fede Vigevani

• Isabella Ladera

• Jessica Judith Ortiz

• Jorge Chacón

Creator Con Causa

• Aaron Murphy

• Alex Serrano

• Alexis Omman

• Carlos Eduardo Espina

• Jesús Morales

Mejor LOL

• Alex Quiroz

• Dani Valle

• Edy Suárez

• Jose Ramones

• Los Chicaneros

#GettingReadyWith

• Alex Barozzi

• Berenice Castro

• Chantal Torres

• Florencia Guillot Dorssi

• Yayis Villarreal

Podcast del Año

• El Bueno, La Mala y El Feo - ¡Qué Tranza!

• Casados y Complicados

• Date Cuenta Podcast

• Indomables con Regina Carrot

• Se Regalan Dudas

Stream que Nos Pegó

• Emilio Antun

• Envinadas

• Karime Kooler

• La Pija y La Quinqui

• La Más Draga

#ModoAvión

• Alan Estrada

• Katy Esquivel

• Luisito Comunica

• Luz Carreiro

• Oscar Alejandro Pérez

POV Futbolero

• Ara y Fer

• Esteban Cacho

• Jero Freixas

• Josh Juanico

• Laura Biondo

