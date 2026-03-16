Cartas de lectores | Ecuador su diplomacia y economía ante otra guerra mundial

La diplomacia ecuatoriana comenzó en 1821, cuando el guayaquileño Dr. Vicente Rocafuerte fue representante diplomático plenipotenciario de México. El presidente mexicano Gral. José Fernández y Félix (Guadalupe Victoria) lo nacionalizó y lo nombró su representante para consolidar la independencia de ese país en Europa. Posteriormente destacaron diplomáticos como Antonio Parra Velasco, Jorge Washington Villacrés Moscoso y Jorge Pérez Concha. Actualmente existe personal con poca experiencia en controversias entre Estados. El mundo enfrenta el riesgo de una tercera guerra mundial y existe falta de conocimientos sobre los mercados de minerales, petróleo, recursos ictiológicos y otras riquezas naturales presentes en las regiones del país: Costa, Sierra, Oriente, Islas Galápagos, Región Insular, Órbita Geoestacionaria y Antártida, que algunos diplomáticos desconocen. Después de las guerras de 1914 a 1945, las potencias han intentado mantener la paz, muchas veces a costa de los países pobres. Algunos consideran que entre 2001 y 2020 se vive una especie de tercera guerra mundial, vinculada a problemas como hambre, insalubridad, subdesarrollo y pandemias que han afectado a la humanidad. Desde 1830 Ecuador mantiene una deuda externa con Inglaterra, pagando principalmente intereses. Por ello, organismos como ONU, OEA y OMS deberían actuar como mediadores. Nuestro caso merece atención, pues su comercio internacional ha disminuido. Se requiere intervención de estos organismos y la benevolencia de países acreedores para condonar al menos el 70 % de la deuda. Además, muchos diplomáticos actuales no provienen de las universidades del país que formaban profesionales desde 1955 en Quito y 1958 en Guayaquil. En 1987 se creó en Quito la Academia Diplomática Antonio Quevedo Moscoso, que forma diplomáticos en unos dos años. Antes las universidades lo hacían en seis años, con licenciatura y maestrías según la LOSE de 1964. Estos profesionales pueden desempeñarse como embajadores, cónsules o encargados de negocios aplicando la mercadotecnia mundial.

José Arrobo Reyes