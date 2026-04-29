Caso Progen: Fiscalía presentará cargos por peculado contra 21 personas; Roberto Luque fue excluido

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Avance: La Fiscalía General del Estado ha decidido formalizar la acusación por peculado. Identifica una presunta estructura de corrupción que operó durante la emergencia energética.



Actores: De la cúpula política, la Fiscalía solo incluye al exministro Octaviano Goncalves. Además de él están técnicos de Celec, Termopichincha, un directivo de Progen y de Astrobryxa. Roberto Luque fue omitido de la lista de formulación de cargos para esta audiencia.

El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, pidió fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de peculado en el caso Progen.

La Fiscalía formalizó el pedido de audiencia este viernes 29 de abril de 2026 en contra del exministro de Energía, Antonio Goncalves Savinovich, y otros 20 ciudadanos (ver el listado más adelante).

Implicados con fuero de Corte Nacional

La Fiscalía identifica a Antonio Goncalves como uno de los principales señalados por su gestión al frente de la cartera de Energía y Minas. Debido a su cargo, el proceso se desarrollará ante la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.

Entre los otros 20 procesados constan exfuncionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) como Fabian Calero, y empresarios como el ciudadano estadounidense Andrew Scott Williamson, representante de Progen, y Karla Saud Calero, accionista de Astrobryxa y socia de Progen en Ecuador. Para el extranjero, la Fiscalía solicitó la designación de un perito traductor a través del Consejo de la Judicatura para garantizar su derecho a la defensa.

Detalles de la causa por peculado

El caso Progen se refiere a las fallidas contrataciones por emergencia para la generación eléctrica, realizadas 2024. El Ministerio de Electricidad y Celec eligieron a la empresa estadounidense Progen Industries LLC y entregaron 107,3 millones de dólares, sin que hasta el momento el Estado haya recibido un kilovatio de energía.

Equipos deficientes y usados: Se denunció que los motores entregados para las centrales de Quevedo y Salitral eran equipos de segunda o tercera mano fabricados en 2016. Además, funcionaban a una frecuencia de 50 Hz (estándar europeo), incompatible con los 60 Hz del sistema ecuatoriano.

Pagos de anticipos sin garantías: El Estado ecuatoriano entregó cerca de 107,3 millones de dólares en anticipos (el 70% del valor del contrato) sin solicitar garantías adecuadas, lo que dificulta la recuperación del dinero.

Roberto Luque queda afuera

El fiscal Alarcón, quien concursa para ser Fiscal General del Esatdo, excluyó al ministro Roberto Luque de la formulación de cargos del caso Progen. Esto pese a que su rol fue, por ejemplo, emitir una circular que obligaba a Celec a pasar por un "filtro" jurídico y técnico en los contratos de emergencia. Celec no podía contratar sin autorización del delegado de Luque, José de Oliveira Allu, coordinador general Jurídico del Ministerio de Energía, quien también ha sido excluido de la lista de sospechosos.

La defensa de Luqie sostiene que esta medida no era vinculante y que los contratos firmados ocurrieron tras su salida del ministerio.

Luque visitó la planta de Progen en Houston en la fase preparatoria de la contratación de emergencia. Él se desliga su responsabilidad de las irregularidades técnicas y las condiciones de los contratos realizados en su gestión, entre abril y julio de 2024. Exautoridades y funcionarios con Fuero de Corte

Los 21 sospechosos, según la Fiscalía

Octaviano Antonio Goncalves Savinovich: exministro de Energía y Minas.

Fabián Mauricio Calero Freire: exgerente de Celec

Marvin Bryan Rubio Zapata

Daniel Eduardo Suárez Quilumbango

Julio Eduardo Montesdeoca Escobar

Celso David Sánchez Chacán

Nelson Antonio Castro Rodríguez

Luis Paúl Flores Armas

Byron Fernando Orozco Moreno

Gabriela Alexandra Toazo Caiza (Funcionaria de CELEC EP)

Juan Carlos Cornejo Segovia

Carlos Iván Villacís Moya (Funcionario de CELEC EP)

Holger Santiago Jaramillo Suntaxi

Karla Julieta Saud Calero

Williamson Andrew Scott

Marcos Vinicio Poma Jumbo

Marco Antonio Chicaiza Santos

Romel Patricio Llumiquinga Llumiquinga

Javier Lasluiza Navarrete

César Augusto Toledo Zapata