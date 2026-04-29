Barcelona SC vs Universidad Católica hoy EN VIVO: sigue el minuto a minuto en la Copa Libertadores

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Barcelona no tiene margen de error tras dos derrotas consecutivas.





Universidad Católica llega motivada tras vencer a Cruzeiro en Brasil.





Benedetto es la principal carta ofensiva del equipo torero.





Barcelona SC se juega mucho más que tres puntos la noche de este miércoles 29 de abril. Desde las 19:00, el estadio Monumental será escenario de una final anticipada para el cuadro torero, que recibe a Universidad Católica de Chile por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con la urgencia de cambiar su historia en el torneo. Y aquí podrán seguir el partido minuto a minuto.

En vivo Barcelona SC vs Universidad Católica

Los amarillos llegan golpeado tras dos derrotas consecutivas que lo han dejado contra las cuerdas. La caída 0-1 ante Cruzeiro en casa y el duro 3-0 frente a Boca Juniors en Buenos Aires encendieron las alarmas en un plantel que ahora no tiene margen de error.

En ese contexto, todas las miradas apuntan a Darío Benedetto. El delantero argentino se ha convertido en la principal carta ofensiva del equipo y será clave para romper una sequía de gol que ha pesado en el arranque copero. A su lado, la seguridad en el arco de José Contreras también aparece como un factor determinante para sostener al equipo en momentos de presión.

Alineación de Barcelona SC y Universidad Católica

En el plano local, el Ídolo del Astillero llega con cierta estabilidad, ubicado en el cuarto puesto de la LigaPro, aunque con dudas tras el empate 1-1 ante Orense en la última jornada.

El choque será dirigido por el árbitro peruano Roberto Pérez, mientras que su compatriota Michael Espinoza estará a cargo del VAR. La mesa está servida para un duelo de alto voltaje, donde Barcelona SC está obligado a responder o comenzar a despedirse prematuramente del sueño continental.