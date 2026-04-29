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Barcelona SC vs Universidad Católica hoy EN VIVO: sigue el minuto a minuto en la Copa Libertadores

Barcelona SC recibe a Universidad Católica en un duelo clave por la Copa Libertadores.
El Ídolo está obligado a ganar para seguir con vida en el Grupo D

Darío Benedetto el goleador de Barcelona SC.

Darío Benedetto el goleador de Barcelona SC.Cortesía

Jerson Ruiz
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Jerson Ruiz

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Esto debes de saber

  • Barcelona no tiene margen de error tras dos derrotas consecutivas.

  • Universidad Católica llega motivada tras vencer a Cruzeiro en Brasil.

  • Benedetto es la principal carta ofensiva del equipo torero.

Barcelona SC se juega mucho más que tres puntos la noche de este miércoles 29 de abril. Desde las 19:00, el estadio Monumental será escenario de una final anticipada para el cuadro torero, que recibe a Universidad Católica de Chile por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con la urgencia de cambiar su historia en el torneo. Y aquí podrán seguir el partido minuto a minuto. 

En vivo Barcelona SC vs Universidad Católica

Los amarillos llegan golpeado tras dos derrotas consecutivas que lo han dejado contra las cuerdas. La caída 0-1 ante Cruzeiro en casa y el duro 3-0 frente a Boca Juniors en Buenos Aires encendieron las alarmas en un plantel que ahora no tiene margen de error. 

En ese contexto, todas las miradas apuntan a Darío Benedetto. El delantero argentino se ha convertido en la principal carta ofensiva del equipo y será clave para romper una sequía de gol que ha pesado en el arranque copero. A su lado, la seguridad en el arco de José Contreras también aparece como un factor determinante para sostener al equipo en momentos de presión.

Alineación de Barcelona SC y Universidad Católica

En el plano local, el Ídolo del Astillero llega con cierta estabilidad, ubicado en el cuarto puesto de la LigaPro, aunque con dudas tras el empate 1-1 ante Orense en la última jornada.

El choque será dirigido por el árbitro peruano Roberto Pérez, mientras que su compatriota Michael Espinoza estará a cargo del VAR. La mesa está servida para un duelo de alto voltaje, donde Barcelona SC está obligado a responder o comenzar a despedirse prematuramente del sueño continental.

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