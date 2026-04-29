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¿Qué pasa si Barcelona SC pierde ante Universidad Católica?

Barcelona SC no tiene margen de error y una derrota lo dejaría al borde de la eliminación.
Podría quedarse sin opciones incluso de ir a la Sudamericana

Barcelona SC se juega todo ante Universidad Católica en Copa Libertadores.

Barcelona SC se juega todo ante Universidad Católica en Copa Libertadores.Cortesía BSC

Jerson Ruiz
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Jerson Ruiz

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Esto debes de saber

  • Barcelona SC podría quedar con 0 puntos en tres fechas.
  • Un tropiezo lo dejaría último del grupo sin margen de reacción.

  • También perdería opciones de clasificar a la Sudamericana.

La victoria de Cruzeiro por 1-0 ante Boca Juniors en el Mineirao de Belo Horizonte complicó aún más la situación de Barcelona SC de cara a su duelo ante Universidad Católica este 29 de abril en el estadio Monumental de Guayaquil desde las 19:00. 

¿Qué pasa si pierden?

A los amarillos solo les queda una opción: ganar o ganar, porque incluso un empate los dejaría en el último lugar del grupo. ¿Qué pasa si pierden? En caso de no sumar los tres puntos, el panorama sería crítico: se quedarían con 0 unidades en tres partidos, mientras que Cruzeiro y Boca Juniors ya tendrían 6, y Universidad Católica podría alcanzar 6 o 4 puntos, dependiendo de su resultado.

Así van en la tabla de posiciones

De no sumar, Barcelona quedaría prácticamente con un pie fuera de la Copa Libertadores. Y si termina último en el Grupo D, el escenario sería aún más complejo, ya que también se quedaría sin opciones de acceder a la Copa Sudamericana, torneo al que clasifican los terceros de cada grupo para disputar el repechaje hacia los octavos de final.

A Barcelona no le queda margen: debe ganar sí o sí.

Los convocados de Barcelona SC

¿Así llegan?

El cuadro amarillo arriba con dos derrotas en el torneo, mientras que el conjunto chileno llega motivado tras su victoria 1-2 como visitante ante Cruzeiro, luego de haber caído en casa por el mismo marcador frente a Boca Juniors.


Un empate o una nueva derrota dejaría a Barcelona SC con mínimas opciones de avanzar a los octavos de final. El equipo guayaquileño perdió 0-1 ante Cruzeiro y 3-0 frente a Boca en Argentina, por lo que deposita sus esperanzas ofensivas en Darío Benedetto.

El encuentro será dirigido por el árbitro peruano Roberto Pérez, con su compatriota Michael Espinoza a cargo del VAR.

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