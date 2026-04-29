Petro impulsa incursión de guerrilla colombiana en la frontera con Ecuador, alerta Daniel Noboa

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Daniel Noboa acusa a Gustavo Petro de impulsar incursión de guerrilleros colombianos en la frontera norte hoy.

El mandatario de Ecuador exige a Petro dejar de exportar problemas y enfocarse en el bienestar de Colombia.

La tensión escala tras disputas por tasas de seguridad y supuestos vínculos del gobierno vecino con mafias.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este 29 de abril de 2026 una presunta incursión de guerrilleros colombianos en la frontera norte, señalando directamente al mandatario Gustavo Petro de impulsar este movimiento. Noboa exhortó a su homólogo a enfocarse en los problemas internos de Colombia en lugar de afectar la seguridad de los países vecinos, elevando la tensión diplomática tras recientes fricciones por la tasa de seguridad y el control fronterizo.

Tensión en la frontera norte por alerta de Daniel Noboa

A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado ecuatoriano manifestó haber recibido información de diversas fuentes sobre la presencia de grupos irregulares en el límite fronterizo. "Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población", aseguró el mandatario, aunque no proporcionó detalles específicos sobre la ubicación exacta o la magnitud de la supuesta incursión.

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Noboa fue enfático al solicitar a Gustavo Petro que se dedique a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos colombianos "en vez de querer exportar problemas". Esta declaración profundiza la crisis en las relaciones bilaterales, marcadas por acusaciones previas del Ejecutivo ecuatoriano sobre una supuesta falta de cooperación de Bogotá en la lucha contra el crimen organizado.

El historial de conflictos entre Noboa y Petro

La relación entre ambos mandatarios ha sufrido un deterioro progresivo desde el inicio de 2026. Entre los puntos de mayor fricción destacan:

Tasa de seguridad : La implementación de un gravamen a productos colombianos por parte de Ecuador.

: La implementación de un gravamen a productos colombianos por parte de Ecuador. Seguridad fronteriza : Acusaciones de Ecuador sobre la desatención de Colombia en los límites compartidos.

: Acusaciones de Ecuador sobre la desatención de Colombia en los límites compartidos. Declaraciones personales : Noboa afirmó recientemente que Petro mantenía vínculos con estructuras criminales, mencionando que el colombiano "baila merengue con la mafia".

: Noboa afirmó recientemente que Petro mantenía vínculos con estructuras criminales, mencionando que el colombiano "baila merengue con la mafia". Caso Fito: La vinculación mediática de Petro con Adolfo Macías Villamar, líder de Los Choneros.

Este último cruce ocurre en un contexto donde el gobierno ecuatoriano busca reforzar la vigilancia ante la posible expansión de grupos armados extranjeros en territorio nacional. Hasta el momento, el Gobierno de Colombia no ha emitido una respuesta oficial ante las graves acusaciones de Daniel Noboa.