Gustavo Petro anuncia que presentará una demanda penal contra Noboa por calumnia

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El anuncio de acciones legales abre un nuevo frente entre Colombia y Ecuador.



Custodia militar, testigos y presiones internacionales aparecen en el relato.

La visita a Manta vuelve al centro del debate político regional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en un mensaje publicado en X este 19 de abril que presentará una denuncia penal contra Daniel Noboa. La decisión surge tras una serie de mensajes cruzados y arremetidas públicas entre ambos mandatarios en la misma red social. El anuncio marca un nuevo episodio de tensión política entre Ecuador y Colombia. La polémica se centra en su visita a Manta durante la posesión presidencial ecuatoriana.

Petro aseguró que el propio Noboa ordenó que el Ejército ecuatoriano lo acompañara “en todo momento día y noche” durante su estadía. Según su versión, la custodia militar se mantuvo durante toda su permanencia en la ciudad costera. Este punto se convirtió en uno de los argumentos centrales de su denuncia. El caso ha despertado debate por su impacto diplomático.

El mandatario colombiano explicó que asistió a la ceremonia y solicitó la libertad del exvicepresidente ecuatoriano. Tras esa petición, afirmó haber recibido un trato displicente por parte del presidente ecuatoriano. El episodio incrementó el tono del intercambio político. La situación ahora se traslada al ámbito judicial.

Custodia militar, testigos y visita a Manta

Petro sostuvo que estuvo acompañado por su escolta de la fuerza pública colombiana. Indicó que estos agentes pueden declarar bajo juramento sobre lo ocurrido. Además, señaló que existen otros testigos del lugar donde se hospedó. Según dijo, permanecía allí mientras terminaba su libro.

El presidente colombiano afirmó que la prensa de su país visitó el sitio donde se alojó. Aseguró que no encontraron lujos ni extravagancias en el lugar. “Una cabaña de madera que fue un buen lugar donde mirar el mar”, describió. Con ello buscó desmentir sospechas sobre su visita.

También cuestionó que viajar a Ecuador implique sospechas de contactos oscuros. En su mensaje defendió la ciudad manabita. “Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer”, expresó. La frase intenta reforzar la normalidad de su estadía.

Caso Jorge Glas y extradiciones

Petro reiteró su pedido de libertad para el exvicepresidente Jorge Glas. Aseguró que permanece en condiciones de “extrema desnutrición”. En ese contexto, solicitó que sea entregado a Colombia. Este punto añade una dimensión humanitaria al conflicto.

El mandatario anunció que publicará una lista de ecuatorianos extraditados por su gestión. Según indicó, busca demostrar cooperación internacional contra el crimen. La promesa anticipa nuevos datos en el debate político. El tema podría ampliar la controversia.

Las declaraciones también incluyen acusaciones sobre presiones externas. Petro mencionó a la oposición vinculada a Álvaro Uribe. Además, habló de gestiones en oficinas del senador estadounidense Marco Rubio y sectores de Florida. Según afirmó, existiría una coordinación internacional en su contra.