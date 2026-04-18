Petro dice que autoridades ecuatorianas tienen la orden de "conseguir bandidos que lo acusen"

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reaccionó a las declaraciones de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en una entrevista concedida al medio colombiano Semana. “A Noboa le pasa lo que le pasó a Trump, se deja llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana, que es asesina y es narcotraficante”, escribió en X.

Este 18 de abril de 2026 trascendió una entrevista de Noboa con la revista Semana. En ella abordó varios puntos sobre el impasse político entre Ecuador y Colombia. Respecto a los supuestos vínculos de Petro con alias Fito, hoy encarcelado en Estados Unidos tras su extradición, Noboa señaló:

“Si se reunió físicamente, cara a cara, con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona”,

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La respuesta sobre alias Fito

El presidente colombiano negó la acusación. “Nada, no conozco al tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes y hemos capturado muchos bandidos nacidos en ese país que les hemos entregado”, dijo.

¿Un plan para asociarlo con 'bandidos'?

Petro hizo nuevamente una referencia a un integrante de la Revolución Ciudadana. A propósito de la aseveración sobre la derecha colombiana, indicó: “Un fiscal general de la nación (viajó) a Quito a decir que un candidato progresista, a punto de ganar, Andrés Arauz, había sido financiado por el ELN, una semana antes de elecciones. Era mentira, pero le hizo perder las elecciones y ni siquiera está procesado”.

Las declaraciones del presidente colombiano fueron más allá. Aseguró tener grabaciones en las que autoridades ecuatorianas “son claras en la orden que han recibido, según ellos, del Departamento de Estado, para conseguir bandidos que lo acusen”.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa explicó las razones del impasse con Gustavo Petro en una entrevista con Semana.Cortesía: Presidencia/ Flickr

“En eso están para poder probar mi permanencia en la lista OFAC, en la que arbitrariamente me metieron. Noboa les hace caso y recibe órdenes y recibe a la oposición dirigida por Uribe, con la que confabula la interferencia en las elecciones para darle una mano a sus amigotes de negocios en el uribismo”, señaló Petro.

Estos hechos, dijo, haberlos puesto en conocimiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Le entregué las grabaciones de los comandantes ecuatorianos, pero ya Noboa está en su alucinación. Le pedí al presidente Donald Trump mediar con Noboa, pero delegó en Rubio”.