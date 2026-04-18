Zverev cae ante Cobolli en Múnich: sorpresa y final inédita con Shelton
El primer cabeza de serie no logró reaccionar ante el dominio del italiano, que buscará el título ante Ben Shelton en la final del ATP de Múnich
Sorpresa en el ATP de Múnich. El alemán Alexander Zverev, número uno del torneo, quedó eliminado tras caer por 3-6 y 3-6 ante el italiano Flavio Cobolli en un partido que duró apenas una hora y diez minutos.
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Cobolli, de 23 años y actual número 16 del ranking ATP, mostró un nivel dominante desde el inicio. Con un quiebre temprano en el cuarto juego del primer set, tomó el control del partido y dejó sin respuesta a un Zverev lejos de su mejor versión.
La definición contundente de Cobolli
En el segundo parcial, el italiano mantuvo la intensidad y la solidez, aprovechando los errores del alemán, quien nunca logró meterse en el partido. Esta victoria representa un hito para Cobolli, ya que es la primera vez que derrota a un jugador del top 5 del ranking ATP.
Ahora, Cobolli buscará este domingo 19 de abril el título ante Ben Shelton, quien avanzó a la final por segundo año consecutivo tras imponerse al eslovaco Alex Molčan con parciales de 6-3 y 6-4.