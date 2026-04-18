Zverev cae ante Cobolli en Múnich: sorpresa y final inédita con Shelton

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

Sorpresa en el ATP de Múnich. El alemán Alexander Zverev, número uno del torneo, quedó eliminado tras caer por 3-6 y 3-6 ante el italiano Flavio Cobolli en un partido que duró apenas una hora y diez minutos.

Cobolli, de 23 años y actual número 16 del ranking ATP, mostró un nivel dominante desde el inicio. Con un quiebre temprano en el cuarto juego del primer set, tomó el control del partido y dejó sin respuesta a un Zverev lejos de su mejor versión.

La definición contundente de Cobolli

En el segundo parcial, el italiano mantuvo la intensidad y la solidez, aprovechando los errores del alemán, quien nunca logró meterse en el partido. Esta victoria representa un hito para Cobolli, ya que es la primera vez que derrota a un jugador del top 5 del ranking ATP.

Ahora, Cobolli buscará este domingo 19 de abril el título ante Ben Shelton, quien avanzó a la final por segundo año consecutivo tras imponerse al eslovaco Alex Molčan con parciales de 6-3 y 6-4.