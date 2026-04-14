El tenis profesional masculino regresa Quito

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

Luego de cuatro años sin torneos profesionales de tenis masculino, Quito volverá a ser sede de dos eventos ITF World Tennis Tour M15, pertenecientes a la Federación Internacional de Tenis y que otorgan puntos para el ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

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Así lo dio a conocer Juan José Naranjo, director deportivo de los certámenes que se cumplirán en el Quito Tenis y Golf Club, en el sector del Condado (norte) y en el club Terravalle (Cumbayá), entre el 19 y el 26 de abril y desde el 27 de abril al 3 de mayo, respectivamente.

“La organización está todo a punto, las canchas de los dos clubs y las instalaciones son impecables, así que en eso no tenemos ningún problema. Hemos cumplido con todos los requisitos de la Federación Internacional de Tenis”, dijo Naranjo.

Serán dos semanas de alto nivel con exponentes nacionales e internacionales, quienes buscarán quedarse con los 15 puntos que reparte cada certamen al campeón.

El tenista Mario Galarraga será uno de los representantes ecuatorianos en el campeonato. "Nos hemos preparado de la mejor manera. Acabamos de llegar de Argentina y estamos listos para competir”, aseguró el deportista de 18 años.

Los torneos se disputarán en el Quito Tenis y Golf Club, en el sector del Condado (norte) y en el club Terravalle (Cumbayá).JAIME JARAMILLO / EXPRESO

Jugadores preinscritos

Entre los jugadores que se encuentran preinscritos destaca la presencia del experimentado tenista brasileño de 32 años Pedro Sakamoto, quien actualmente se ubica en el puesto 437 del escalafón ATP y es dueño de 7 títulos en singles y 14 en dobles.

Cabe destacar que la raqueta 1 de Ecuador actualmente en singles y reciente campeón ATP de dobles, Andy Andrade, conquistó uno de los M15 que se realizaron en Quito en 2022, y eso le permitió lograr sus primeros puntos para ascender en el ranking mundial.

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