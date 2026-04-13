Ecuador vs Argentina Sub 17 EN VIVO: señal de TV y streaming de la semifinal

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Ecuador ya está clasificado al Mundial Sub-17 de Qatar en noviembre 2026, tras ganar de forma invicta el Grupo A, y ahora busca el título sudamericano. En semifinales, este jueves 16 de abril enfrentará a Argentina y se podrá ver por la señal de DirecTV, ya que lo transmitirá DSports o por la app de la cablera, DGO.

Las figuras de Ecuador Sub 17

La Tri, dirigida por el entrenador argentino Gonzalo Ferrea desde 2025, es una selección que tiene jugadores que destacan, como los gemelos Holger y Edwin Quintero, quienes al cumplir 18 años irán al Arsenal de Inglaterra; Iker Mantilla, que ya es parte del Mallorca español; Johan Martínez, fichado por el Newcastle United inglés; y Luis Fragozo, de Emelec, quien desde 2025 ya ha jugado partidos en la Serie A.

En el Grupo A, tienen números que asombran: ganaron 3 de los 4 partidos; vencieron a Paraguay, Uruguay y Chile, y empataron con Colombia. Están invictos: hicieron 7 goles y recibieron 4.

La selección de Ecuador sub 17 clasificada al Mundial 2026.Cortesía

Todos hacen goles en Ecuador

Ojo con este detalle: los siete goles de Ecuador en la fase de grupos fueron marcados por siete jugadores diferentes. Seis de esos tantos tuvieron un pase previo y también las seis asistencias correspondieron a seis futbolistas distintos.

Ecuador confirmó su clasificación a la Copa Mundial Sub-17 tras vencer 3-1 a Chile en el estadio Ameliano, en Villeta (Paraguay).

Ecuador tuvo ante Chile su partido con más goles (3), más remates (15), más remates al arco (8) y mayor efectividad de pase en el último tercio (81%) en la fase de grupos.

Los mundiales de Ecuador

Ecuador, con la Sub-17 en Qatar, suma tres mundiales en este año: el de mayores en junio, en Estados Unidos, Canadá y México; en septiembre, el Sub-20 en Polonia.

Y la ilusión de tener un cuarto Mundial con la femenina Sub-17, que buscará clasificar en el Sudamericano de Paraguay, que arranca el 24 de abril y es válido para el Mundial en Marruecos.