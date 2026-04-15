Ecuatorianos en España: ¿Qué cambia con la nueva regularización masiva?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

La nueva regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de España abre una ventana para miles de migrantes en situación irregular, incluidos ecuatorianos.

El decreto, vigente desde abril de 2026, permitirá que cerca de 500.000 extranjeros obtengan permisos de residencia y trabajo, siempre que acrediten permanencia previa y cumplan requisitos básicos, como carecer de antecedentes penales.

Para la comunidad ecuatoriana, el impacto podría ser limitado en cifras, pero relevante en términos sociales. La Embajada de Ecuador en España inició un proceso de difusión de información. Este 15 de abril de 2026, esa entidad señaló: “Si eres ecuatoriano y quieres iniciar tu proceso, esto te interesa”.

La Embajada también recordó las fechas clave de la regularización masiva. Para este 15 de abril está prevista la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado de España. A partir del 16 de abril de 2026 entrará en vigor, con lo que se abrirá el plazo para la solicitud telemática y para la petición de citas previas.

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Otros plazos dentro del proceso de regularización, según la Embajada de Ecuador en España, son los siguientes:

20 de abril de 2026: inicio del plazo para la presentación de la solicitud presencial (con cita previa).

30 de junio de 2026: fin del plazo para la presentación de solicitudes, tanto telemáticas como presenciales.

¿Qué cambia para los ecuatorianos en España?

El cambio central radica en la formalización: quienes accedan a la regularización podrán incorporarse legalmente al empleo, cotizar a la Seguridad Social y acceder a servicios básicos como la salud.

Este paso ocurre en un contexto en el que los trabajadores extranjeros ya representan una fuerza clave en la economía española, con cifras récord de afiliación laboral.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló el 14 de abril de 2026: “Un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Y, también, un acto de justicia y una necesidad”.

Desde la Cancillería ecuatoriana y su red consular se ha activado un seguimiento cercano del proceso, ante inquietudes tanto por los requisitos como por el debate político que ha generado la medida en España.

La Embajada de Ecuador en España indicó que, desde el 16 de abril de 2026, se habilitará un teléfono para la atención de inquietudes. El número será el 060 y atenderá de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30, de lunes a viernes.