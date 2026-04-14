España abre proceso de regularización para medio millón de migrantes

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Plazos definidos: El proceso será telemático desde el 16 de abril hasta el 30 de junio de 2026, buscando regularizar a medio millón de personas en situación administrativa irregular.



Requisitos estrictos: Los solicitantes deben haber ingresado antes de 2026, acreditar cinco meses de residencia continua y no poseer antecedentes penales ni riesgos de seguridad.



Beneficio laboral: La medida otorga permisos de residencia y trabajo, clave para la comunidad ecuatoriana y sectores económicos que requieren cubrir vacantes de mano de obra.

El Gobierno de España, bajo la administración de Pedro Sánchez, oficializó un decreto para la regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 extranjeros en situación administrativa irregular. A través de sus canales oficiales, el Ejecutivo confirmó que el cronograma de solicitudes iniciará el próximo 16 de abril de 2026 mediante plataformas telemáticas, mientras que la asistencia presencial se habilitará de forma progresiva. El plazo para acogerse a este beneficio concluirá el 30 de junio del mismo año.

Requisitos y condiciones para el trámite

Para acceder a este mecanismo, los aspirantes deben cumplir con filtros estrictos de seguridad y permanencia. La normativa exige la carencia de antecedentes penales y demostrar haber ingresado a territorio español antes del 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, es indispensable acreditar una residencia continua de al menos cinco meses. Para este fin, los solicitantes podrán presentar documentos que validen su estancia, tales como:

Certificados de empadronamiento.

Contratos de arrendamiento o laborales.

Registros médicos o de servicios públicos.

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Impacto en la comunidad ecuatoriana

Este proceso representa un alivio directo para la numerosa comunidad ecuatoriana radicada en la península, una de las colonias latinoamericanas más extensas. Al obtener el permiso de residencia y trabajo, los ciudadanos podrán incorporarse formalmente al mercado laboral, dejando atrás la vulnerabilidad de la informalidad. Es importante subrayar que este plan otorga un estatus legal temporal y no implica la concesión inmediata de la nacionalidad española.

Un debate entre la economía y la política

El Ejecutivo defiende la medida como un imperativo ante el acelerado envejecimiento poblacional y la creciente demanda de mano de obra en sectores clave. No obstante, la resolución ha profundizado la fractura política en el Congreso; mientras la oposición prepara acciones legales al considerarla una medida de "efecto llamada", diversos sectores económicos y ONGs la califican como un paso necesario para la cohesión social y el fortalecimiento del sistema de seguridad social español.