Jorge Glas: defensa alerta crisis de salud y cuestiona atención médica en prisión

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Lo que debes saber Defensa de Jorge Glas reporta un presunto evento neurológico con pérdida de conciencia y fiebre.

El parte oficial de la prisión menciona “mareo y desvanecimiento”, lo que la abogada de Glas considera insuficiente.

El exvicepresidente sigue en la Cárcel del Encuentro y cumple condenas, mientras se niega un hábeas corpus.

La defensa del exvicepresidente Jorge Glas volvió a encender las alertas sobre su estado de salud. Este 15 de abril de 2026, su abogada, Sonia Gabriela Vera García, aseguró que el exfuncionario sufrió un episodio médico grave durante la madrugada del 13 de abril.

Según detalló en la red social X, Glas presentó pérdida de conciencia, fiebre y signos compatibles con un evento neurológico, presuntamente una crisis convulsiva. Además, denunció que habría permanecido varias horas sin atención médica, sin activación de un protocolo de emergencia ni traslado hospitalario.

De acuerdo con su versión, no existiría hasta el momento un diagnóstico claro, lo que incrementa el riesgo de que el episodio se repita. En ese contexto, advirtió que la vida del exvicepresidente estaría en peligro bajo custodia estatal.

Cuestionamientos al parte médico de Jorge Glas

Junto con su denuncia, la abogada difundió imágenes de un registro médico interno correspondiente al 13 de abril. En su pronunciamiento, cuestionó el contenido del documento: “El registro oficial lo reduce a ‘mareo y desvanecimiento’. Tiene un cuadro clínico de alta complejidad. Hasta hoy no hay diagnóstico etiológico ni garantías de no repetición. Su vida está en riesgo bajo custodia estatal”.

El parte, registrado a las 09:28, señala como motivo de consulta “dolor en rodilla derecha, desvanecimiento y dolores articulares”. También detalla que el paciente, de 56 años, presenta antecedentes de hipertensión arterial, espondilitis anquilosante, rinitis alérgica, trastorno de ansiedad, hiperplasia prostática y estreñimiento crónico.

Según el documento, Glas reportó haber sufrido, dos horas antes, un episodio de mareo y desvanecimiento, además de dolores articulares persistentes que no cedían con analgésicos. Asimismo, fue descrito como tembloroso, con signos de ansiedad generalizada y angustia por su estado de salud.

Un segundo registro, a las 09:36, detalla el examen físico. Allí se menciona la presencia de pequeñas pústulas en el área glútea, ruidos cardíacos normales, pulmones ventilados y abdomen sin dolor. También se reporta dolor con ligero edema en la rodilla derecha.

Los signos vitales consignados fueron: presión arterial de 101/61, frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria de 20 y saturación de oxígeno de 98%. Además, se registra un peso de 72,8 kilos, una talla de 183 centímetros y un índice de masa corporal de 21,7.

El documento también indica la revisión de una ecografía abdominal previa, que evidenció esteatosis hepática leve. Como tratamiento, se habría administrado diclofenaco intramuscular, junto con medicación oral por cinco días, monitoreo diario, continuidad de psicoterapia e interconsultas con Psiquiatría y Reumatología.

Situación legal y condiciones de reclusión

Jorge Glas permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, un centro considerado de máxima seguridad. Fue trasladado a este lugar en noviembre de 2025.

El exvicepresidente cumple una pena unificada de ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016. Además, en 2025 fue condenado a 13 años de prisión por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, sentencia que aún no está ejecutoriada.

En días recientes, un juez negó un hábeas corpus presentado por su defensa, al determinar que no se comprobó vulneración de derechos. En ese proceso, autoridades señalaron que Glas ha recibido múltiples atenciones médicas desde su ingreso al centro penitenciario.

El caso se mantiene en desarrollo, en medio de cuestionamientos sobre su estado de salud y las condiciones de atención médica bajo custodia estatal.