Petro pide a Noboa liberar a Jorge Glas durante una reunión en Galápagos

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Petro pide liberar a Glas en una reunión en Noboa en Galápagos.



Jorge Glas continúa en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Autoridades judiciales han rechazado recursos como el hábeas corpus de Jorge Glas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a insistir en la liberación de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, durante una reunión con su homólogo Daniel Noboa en las Islas Galápagos.

En su cuenta de X, Petro escribió: “Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político. Allí en islas Galápagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”.

Un pedido reiterado

No es la primera vez que Petro solicita la liberación de Glas. Desde la posesión de Noboa en noviembre de 2025, el presidente colombiano ha insistido en que el exvicepresidente es víctima de persecución política.

Incluso, en septiembre de ese mismo año, anunció que Glas había obtenido la nacionalidad colombiana, aunque la Cancillería ecuatoriana negó haber recibido documentación oficial y ratificó que las sentencias en su contra siguen vigentes.

Petro argumenta que el estado físico de Glas demuestra “tortura psicológica”, comparando su caso con otros que él considera presos políticos en Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, en Ecuador, las autoridades judiciales han rechazado recursos como el hábeas corpus solicitado en diciembre de 2025, manteniendo su reclusión en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Tensiones bilaterales

En enero de 2026, Noboa anunció la aplicación de una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas, medida que fue respondida con un arancel equivalente por parte de Colombia y la suspensión de la venta de electricidad.

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Estos roces se suman a episodios anteriores, como la repatriación de 1.000 presos colombianos en julio de 2025 y las críticas de Petro al proceso electoral ecuatoriano que llevó a Noboa a la presidencia.

El trasfondo del caso Glas

Jorge Glas se encuentra en la Cárcel del Encuentro por el caso Odebrecht, Sobornos y Reconstrucción Manabí.

Caso Odebrecht



El 16 de octubre de 2019, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia negó el último recurso de los sentenciados por el caso Odebrecht, entre ellos Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera. Desde entonces, la sentencia quedó en firme y debía ejecutarse. Glas y siete personas más recibieron seis años de cárcel, pero cinco años después él es el único que sigue preso. Aún no se han cobrado los $33,4 millones de reparación, pese a que la Procuraduría ha solicitado embargos.

Caso Sobornos



En septiembre de 2020, la CNJ ratificó la sentencia contra 20 personas por el caso Sobornos, que investigó una red de pagos ilegales durante el gobierno de Rafael Correa. Tanto Correa como Glas fueron condenados a ocho años de cárcel y al pago de $778.224 cada uno como reparación integral. La Procuraduría identificó bienes de Glas en Quito y Atacames, pero hasta finales de 2024 solo se logró embargar un departamento en Esmeraldas. A pesar de ello, la deuda sigue sin ser cubierta.

Caso Reconstrucción de Manabí



La última sentencia contra Jorge Glas corresponde al caso Reconstrucción de Manabí, con el monto más alto de reparación integral. El Tribunal dispuso un pago de $250 millones, dividido entre Glas y Carlos Bernal, de los cuales al exvicepresidente le corresponden $125 millones. Esta cifra representa el 94,1 % de su deuda con el Estado ecuatoriano. Aunque la condena aún no está en firme, la Procuraduría espera activarse para intentar cobrar el monto cuando se ratifique.