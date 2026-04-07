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Gustavo Petro: “Jorge Glas es un ciudadano colombiano y es un preso político”
La tensión se intensifica tras las declaraciones sobre Jorge Glas, mientras ambos gobiernos cruzan acusaciones sobre derechos humanos, corrupción y soberanía
Lo que debes saber
- Petro desata polémica al declarar a Jorge Glas “preso político” y alertar sobre su estado crítico de salud, denunciando posible violación de derechos humanos. Noboa responde con firmeza y rechaza la acusación, defendiendo que Glas es un “corrupto” condenado por casos como Odebrecht y Sobornos. El cruce eleva la tensión entre Colombia y Ecuador, con acusaciones de injerencia y defensa de soberanía en el plano internacional.
La controversia entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa suma un nuevo episodio tras declaraciones cruzadas en la red social X sobre la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
El mandatario colombiano afirmó que “Jorge Glas es un ciudadano colombiano y es un preso político”. Petro también aseguró haber solicitado la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para vigilar el estado del exfuncionario.
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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
Además, advirtió sobre su condición física: “Su estado de salud compromete ya su vida (…) sufre una severa desnutrición y pérdida de masa muscular”, señalando una posible vulneración de derechos en prisión.
Daniel Noboa y su postura
Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa defendió la actuación del sistema judicial. En su publicación, enfatizó que “en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”, descartando la narrativa de persecución política.
El mandatario recordó que Glas enfrenta condenas por varios casos emblemáticos, entre ellos:
- Asociación ilícita en el caso Odebrecht
- Cohecho en el caso Sobornos 2012-2016
- Peculado en la Reconstrucción de Manabí
Jorge Glas es un ciudadano colombiano y es un preso político.— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 7, 2026
Solicito a los organismos internacionales de DDHH velar por sus derechos.
Su estado de salud compromete ya su vida porque, al estar prisión, no le han dado el suficiente alimento y sufre ya una severa desnutrición y… https://t.co/5KuxNgaK5f
“Esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención”, agregó.
Conflicto que escala
El cruce entre ambos líderes refleja una creciente tensión diplomática entre Ecuador y Colombia, con implicaciones en el ámbito regional y en organismos internacionales.