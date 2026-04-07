Gustavo Petro: “Jorge Glas es un ciudadano colombiano y es un preso político”

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Petro desata polémica al declarar a Jorge Glas “preso político” y alertar sobre su estado crítico de salud, denunciando posible violación de derechos humanos. Noboa responde con firmeza y rechaza la acusación, defendiendo que Glas es un “corrupto” condenado por casos como Odebrecht y Sobornos. El cruce eleva la tensión entre Colombia y Ecuador, con acusaciones de injerencia y defensa de soberanía en el plano internacional.

La controversia entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa suma un nuevo episodio tras declaraciones cruzadas en la red social X sobre la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

El mandatario colombiano afirmó que “Jorge Glas es un ciudadano colombiano y es un preso político”. Petro también aseguró haber solicitado la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para vigilar el estado del exfuncionario.

Además, advirtió sobre su condición física: “Su estado de salud compromete ya su vida (…) sufre una severa desnutrición y pérdida de masa muscular”, señalando una posible vulneración de derechos en prisión.

Daniel Noboa y su postura

Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa defendió la actuación del sistema judicial. En su publicación, enfatizó que “en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”, descartando la narrativa de persecución política.

El mandatario recordó que Glas enfrenta condenas por varios casos emblemáticos, entre ellos:

Asociación ilícita en el caso Odebrecht

Cohecho en el caso Sobornos 2012-2016

Peculado en la Reconstrucción de Manabí

Jorge Glas es un ciudadano colombiano y es un preso político.



Solicito a los organismos internacionales de DDHH velar por sus derechos.



Su estado de salud compromete ya su vida porque, al estar prisión, no le han dado el suficiente alimento y sufre ya una severa desnutrición y… https://t.co/5KuxNgaK5f — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 7, 2026

“Esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención”, agregó.

Conflicto que escala

El cruce entre ambos líderes refleja una creciente tensión diplomática entre Ecuador y Colombia, con implicaciones en el ámbito regional y en organismos internacionales.