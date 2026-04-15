Guayaquil habilita Corredores Escolares 2026 en la Bahía hasta junio

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El permiso costará $4,25 por metro para los Corredores Escolares 2026, en una parte de la Bahía, en el centro.

El Concejo Cantonal conocerá de este punto en la sesión del jueves 16. Es una iniciativa promovida por la dirección de Aseo.

El funcionamiento será entre las 09:00 y 18:00 hasta el 14 de junio de 2026.

El Municipio de Guayaquil avanza con la implementación temporal de mercados bajo régimen de excepción por los Corredores Escolares 2026. La medida permitirá la ocupación temporal de calles en el centro de la ciudad, específicamente en el sector de la Bahía, hasta el próximo 14 de junio de 2026.

El oficio municipal llegó en marzo y establece que el funcionamiento será entre las 09:00 y las 18:00. La iniciativa está liderada por la Dirección General de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales.

Entre 800 y 1.000 comerciantes autónomos y minoristas podrán participar en los Corredores Escolares 2026. Según el documento, el objetivo es promover el emprendimiento y fortalecer la economía local mediante espacios temporales de comercio.

Los comerciantes que participen deberán estar debidamente censados y constar en los registros de la Coordinación General de Mercados y Asignaciones.

¿Dónde estarán ubicados los Corredores Escolares?

El evento denominado Corredores Escolares 2026 se desarrollará en varias calles del centro de Guayaquil, en el sector de la Bahía. Los tramos habilitados serán:

Francisco Campos, entre Noguchi y Lorenzo de Garaicoa

Benalcázar, entre Noguchi y Lorenzo de Garaicoa

Calixto Romero, entre Noguchi y Lavayen

Los permisos para ocupar temporalmente las calles tendrán un costo de 4,25 dólares por metro cuadrado. El valor consta en los anexos que serán conocidos por el Concejo Cantonal este jueves 16 de abril.

La resolución municipal detalla que toda fracción de metro cuadrado ocupado será calculada como un metro completo.

Municipio de Guayaquil: régimen de excepción para mercados temporales

El Municipio busca ordenar la actividad comercial durante la temporada escolar y dar oportunidades a comerciantes autónomos que operan en la Bahía.

La propuesta también apunta a evitar la ocupación desordenada de espacios públicos, mediante permisos temporales y delimitación de áreas específicas.

El funcionamiento de los Corredores Escolares 2026 se mantendrá hasta el 14 de junio de 2026, en horario de 09:00 a 18:00.